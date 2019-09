So sind ab sofort sämtliche Security-Systeme von Check Point in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Infinigate bestellbar. Peter Wilkens, Head of Channel Deutschland bei Check Point, begründet die neue Zusammenarbeit: "Unser strategischer Fokus liegt auf neuen Technologien, der weiteren Stärkung und dem Ausbau unseres Partnergeschäftes und der Gewinnung neuer Endkunden. Darum haben wir uns dazu entschieden, die Infinigate als Value Added Distributor in Deutschland zu zeichnen. Wir versprechen uns davon, neue Partnerschaften innerhalb unseres deutschen Partnernetzwerkes zu schließen."

Andreas Bechtold, Geschäftsführer der Infinigate Deutschland GmbH, freut sich natürlich riesig, so ein Security-Schwergewicht an Bord geholt zu haben: "Mit Check Point zeichnen wir in Deutschland einen sehr etablierten und weltweit technologisch führenden Hersteller, der unser Portfolio besonders im Enterprise-Umfeld perfekt ergänzt. Mit der Erweiterung des Gruppenvertrages auf die DACH-Region vertreiben wir nun das Check Point-Portfolio in insgesamt acht europäischen Ländern."

Für Bechtold ist Check Point "ein sehr innovativer Security-Vollsortimenter, der mit seinem ganzheitlichen Security-Ansatz die komplette Sicherheitsinfrastruktur beim Kunden konsolidiert:" Dank neuartiger State of the Art-Technologien von Check Point, wie Infinity, Dome9 und Sandblast können unsere Reseller alle Bereiche ihrer Kunden schützen: angefangen beim Perimeter über den Endpoint bis hin zur Cloud."

Durch die nun auch in Deutschland ab sofort geltende Partnerschaft, möchte Check Point neue Systemhäuser für sich gewinnen, um zusätzliche Kunden-Segmente für sich zu erschließen. Check Points Channel-Chef Peter Wilkens wird da noch konkreter: "Wir suchen Partner, die unser komplettes Portfolio im Sinne einer ganzheitlichen, kompltten Security wie mit unserer Infinity Total Protection anbieten".

