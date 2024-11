Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in Deutschland hat Infinigate die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Lösungsanbieter Cloudflare, Inc. auf weitere Teile Europas verstärkt. Neu dazugekommen sind Österreich, die Schweiz, die Benelux-Region, Frankreich, die nordischen Länder sowie Großbritannien und Irland. Eine breite Palette von spezialisierten Experten-Services soll das Angebot von Cloudflare und Partnern für weiteres Wachstum ergänzen.

Connectivity Cloud Services

"Dank unserer gemeinsamen Ausrichtung ist es uns gelungen, in einer wichtigen Region Wachstum zu generieren und die aktuell zweistelligen Zuwachsraten des Cybersecurity-Marktes zu nutzen", erklärt Denis Ferrand-Ajchenbaum, Chief Growth Officer bei der Infinigate Group. "Dank unserer umfangreichen Channel-Reichweite sind wir in der Lage, die Connectivity-Cloud-Services von Cloudflare in großem Umfang bereitzustellen, so dass unsere Channel-Partner von den effizienten und einfach zu implementierenden Cybersecurity-Lösungen profitieren werden, die Kunden dabei helfen, ihre Angriffsfläche zu verwalten und die Sicherheit zu erhöhen, während gleichzeitig Kosten und Komplexität reduziert werden."

"Ich bin stolz darauf, Infinigate im PowerUP-Programm willkommen zu heißen und damit unser Partner-Ökosystem weiter zu stärken", sagt Tom Evans, Chief Partner Officer bei Cloudflare. "Mit Infinigate gewinnen wir wertvolles Fachwissen und Ressourcen, die den Support, den wir unseren Partnern bieten, verbessern und Wachstum und Innovation in der gesamten Community fördern werden."

"Durch unsere Zusammenarbeit stellen wir sicher, dass unsere Partner die besten Lösungen liefern, einen dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden schaffen und den Erfolg in der zunehmend schnelllebigen und vernetzten Geschäftswelt fördern können", ergänzt Evans.