Der Software-Anbieter GFI Software hat sein diesjähriges Distributor-Forum unter das Motto "Unlimited Possibilites" gestellt. Damit bezieht sich das Unternehmen auf sein neues Lizenzmodell "GFI Unlimited", bei dem der Kunde nicht mehr für eine dedizierte Software-Lizenz zahlt. Stattdessen bekommt er Zugriff auf das gesamte Portfolio des Software-Anbieters.

Die Veranstaltung fand unter der Teilnehme von insgesamt 75 Distributoren in der Event-Location Scalaria am Wolfgangsee statt. Zudem fand eine Preisverleihung im Hangar 7 in Salzburg statt. Hier bekam der Haarer VAD Infinigate, der sich auf IT-Security und Netzwerke spezialisiert hat, den mit 10.000 US-Dollar dotierten Preis für "GFI Unlimited Best Performance". Entgegengenommen wurde er von Jörg Hoffmann, Senior Product Marketing Manager bei Infinigate.

Lesetipp: GFI Software startet ein neues Abo-Modell

Andreas Bechtold, Geschäftsführer von Infinigate Deutschland, kommentierte, dass "unsere Kunden die Vorteile des GFI-Unlimited-Lizenzmodells schnell erkannt und bereits akzeptiert haben". Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit über zehn Jahren zusammen. Infinigate vertreibt die Lösungen von GFI Software über neun Niederlassungen in Europa.