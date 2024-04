Marcus Meloni wird das Management-Team der Infinigate Group, zu der unter anderem auch der Hamburger VAD Nuvias gehört, verstärken. Die Rolle des CEO Europe, die Meloni nun einnehmen wird, ist für Infinigate von zentraler Bedeutung. Der Manager soll die Unternehmensstrategie im gesamten europäischen Raum vorantreiben und die Länderorganisationen bei der Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots und ihres Wertversprechens unterstützen.

Meloni verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft im internationalen Business Process Outsourcing (BPO), als Gründer, CEO und seit kurzem auch als Chairman von Capita Europe. Sein Fokus auf exzellentem Kundenservice, seine Erfolgsgeschichte mit Private-Equity-finanzierten Unternehmen und seine Leidenschaft für die Bildung von leistungsstarken Teams machen ihn laut Infinigate "zur perfekten Besetzung" für die Rolle des CEO Europe.

Fünf Milliarden Euro Umsatz bis 2027

Meloni will als "Teil eines so schnell wachsenden, internationalen Unternehmens" den Weg zu den ehrgeizigen Zielen des Unternehmens mitgestalten. "Das Leistungsangebot von Infinigate bildet eine solide Plattform, um unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen", meint der neue Europa-CEO.

Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Group, heißt Meloni in der Infinigate-Familie willkommen. Er werde "eine entscheidende Rolle" für die weitere Entwicklung als führende Technologieplattform und Trusted Advisor für Cybersecurity und Cloud in EMEA spielen. "Marcus bringt die Fähigkeiten, die Erfahrung und die Leidenschaft mit, unsere Organisation mit neuer Energie und Inspiration zu begeistern, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen und bis 2027 einen Umsatz von fünf Milliarden Euro zu erzielen sowie die Chancen des Cybersecurity-Marktes für den gesamten Channel zu nutzen", gibt Schlichtherle die ambitionierte Ziele aus.

Marcus Meloni soll nun ab April schrittweise in die Infinigate-Organisation integriert und ab 1. Juli 2024 offiziell in seiner neuen Funktion am Hauptsitz von Infinigate in Rotkreuz in der Schweiz tätig sein.

Mehr zum Thema:

Finanzdienstleistungen für Vertriebspartner: Infinigate startet Angebot für Financial Services

Sommerfest bei Infinigate/Nuvias: Hansestadt mit Südseestrand

Veränderung bei Infinigate Deutschland: Helge Scherff rückt auch in die Geschäftsführung des VAD auf