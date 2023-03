Mit der Übernahme weiter Teile der Nuvias Group durch die Infinigate Group wachsen auch die bisherigen Veranstaltungen "Infinigate Innovation Days" und "Nuvias Summit" zu den gemeinsamen "Innovation Summits" zusammen. Das "Innovation Summit Nord" findet am 16. März 2023 in Hamburg und das "Innovation Summit Süd" am 26. April 2023 in Mainz statt.

Cybersecurity ist kein Glücksspiel

Das Thema "Security - Glücksspiel oder Strategie?" will Reseller mit Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und an den Ständen der teilnehmenden Hersteller über die besten Cyberstrategien und wirkungsvolle Abwehrverfahren informieren. Die Veranstalter erwarten jeweils rund 400 Teilnehmer, die sich auch auf Live-Musik und DJ im Hamburger Millerntor-Stadion sowie in der Rheingoldhalle in Mainz freuen können.

Der Aspekt Glücksspiel auf den Innovation Summits dient rein dem Vergnügen. Für den Casino-Abend ab 18:00 Uhr erhalten alle Teilnehmer einen Grundstock an Jetons, den sie durch Punktesammeln auf ihrer Teilnehmerkarte weiter aufstocken können. Die attraktiven Gewinne werden jedoch ganz fair per Los vergeben. Da man keinen Verlust erleiden kann, machen Seven Eleven, Black Jack, Roulette und Co. gleich doppelt Spaß, verspricht der Veranstalter.

"Cybersecurity fühlt sich manchmal wie ein Glücksspiel an", sagt Helge Scherff, Managing Director bei Nuvias Deutschland. "Aber mit entsprechendem Know-how können Cyberattacken frühzeitig erkannt und abgewehrt werden. Und genau darum geht es bei unseren Innovation Summits."

"Hier zeigen wir unseren Partnern auf, wie das gemeinsame Angebot von Infinigate und Nuvias ihnen einen klaren Mehrwert und somit Infinigate eine einzigartige Expertise in puncto Cybersecurity und bei den dazugehörigen Services bietet", erläutert Robert Scicolone, Managing Director von Infinigate Deutschland.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 11:00 Uhr. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Herstellern, der Agenda und die Möglichkeit zur Anmeldungen gibt es für die "Innovation Summit Nord" am 16. März 2023 unter diesem Link und für die "Innovation Summit Süd" am 26. April 2023 hier.