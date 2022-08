Vuzion bietet das komplette Microsoft Cloud-Portfolio an - inklusive der Power-Plattform. Hinzu kommen Speziallösungen wie die digitale Signatur von DocSign, die Backup- und Recovery-Software, von Acronis, die Sicherungssysteme für Microsoft-365-Landschaften von AvePoint sowie die E-Mail-Security-Lösungen von Mimecast.

Mit dem Erwerb von Vuzion kombiniert Infinigate die eigene Stärke im Security-Umfeld mit der Cloud-Expertise des britischen CSPs. Insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMUs) soll dies interessant sein, meint der VAD. Denn genau diese Klientel benötigt einfach zu installierende sichere Cloud-Komplettlösungen.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Laut Infinigate wächst Vuzion derzeit mit über 30 Prozent Jahr für Jahr, und die Briten sollen über eine "schnell wachsende Kundenbasis" verfügen. Vuzion-Chef Michael Frisby wird bei Infinigate die Position des Senior Vice President Cloud Services einnehmen und in diesem neu geschaffenen Bereich das gesamte Europa-Geschäft verantworten. Vuzion bleibt bis auf Weiteres operativ unabhängig.

Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Group, freut sich sehr über seinen Neuerwerb: "Die Akquisition von Vuzion ist ein strategischer Schachzug und wertet unsere Stellung als VAD auf - speziell im SMB-Sektor". So aufgestellt möchte Infinigate Kunden der Reseller in Digitalisierungsprojekten nun besser unterstützen.

"Wir sind stolz darauf, Teil des innovativen und dynamischen Infinigate-Teams zu sein", kommentiert Michael Frisby die Übernahme. "Wir haben das gleiche Wertegerüst und sind sehr mitarbeiterfokussiert - das bildet eine gute Geschäftsgrundlage", so der Vuzion-Chef weiter. Sein Ziel ist es, Partner in die Lage zu versetzen, Kunden bei ihren Reisen in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen kompetent zu begleiten.

"Mit ihrer Liaison haben beide Unternehmen ein feines Gespür für die Bedürfnisse am Markt unter Beweis gestellt", meint Wim Delbeke, Regional Business Leader Microsoft EMEA. "Sicherheit ist für uns enorm wichtig und deshalb sind wir interessiert daran, dass beide Unternehmen ihre strategischen Ziele erreichen und ihre Wiederverkäufer dabei unterstützen, deren Kunden zu schützen."



Mehr zu den VADs:

Die wichtigsten VADs Deutschlands

Die Channel-freundlichsten VADs Deutschlands

Exclusive Networks sieht sich im IAM-Umfeld gestärkt

Arrow Sommerforum 2022

Neue Geschäftsleitung bei Tech Data Deutschland