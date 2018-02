Seinen neuen Job als CEO wird Schlichtherle am 1. April 2018 bei Infinigate antreten. Gemeinsam mit Martinez möchte er die Umsätze der Gruppe in den nächsten fünf Jahren von aktuelle etwa 400 Millionen auf eine Milliarde Euro jährlich erhöhen. Das soll sowohl organisch als auch über Akquisitionen in weiteren Ländern erfolgen. Derzeit ist Infinigate in Deutschland und in der Schweiz, in Österreich und den Niederlanden, in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, in Frankreich sowie in Großbritannien vertreten.

Klaus Schlichtherle ist kein unbekannter in der Distribution: Von Computer 2000, wo 1990 seine Berufslaufbahn begann, kam er über die Akquisition des Distributors zu Tech Data, wo er von 2005 bis 2008 als Deutschland-Chef agierte. Danach verschlug es den Manager zu Logitech, wo er unterschiedlichen Positionen bekleidete, zuletzt die des Head of Sales Management und Operations EMEA.

Infinigate-Gründer David Martinez freut sich schon, einen erfahrenen internationalen Manager wie Klaus Schlichtherle an Board zu haben. "Er bringt die notwendigen Erfahrungen mit, und die Herausforderungen der Internationalisierung zu meistern". Erik Walter bleibt als COO der Infinigate Group.

