+

Infinigate und Exabeam haben eine Zusammenarbeit in der DACH-Region vereinbart. "Exabeam ergänzt unser Angebot perfekt und ermöglicht es Channel-Partnern, ihren Kunden Technologien zur Stärkung der Cybersecurity zu liefern", sagt André Stark, Managing Director Infinigate Germany. "Gemeinsam können wir den Markt für moderne Sicherheitsanwendungen nachhaltig prägen."

Craig Patterson, Global Channel Chief bei Exabeam, sieht in der Zusammenarbeit mit Infinigate die Chance, einen großen Kundenkreis in Europa zu erreichen. Mit ähnlichem Ziel hatten die US-Amerikaner bereits Ende 2023 einen Distributionsvertrag mit TD Synnex geschlossen. Zusammen mit Infinigate verfolge er nun "das ambitionierte Ziel, Unternehmen in die Lage zu versetzen, Cyberbedrohungen schneller und präziser zu erkennen und optimal darauf zu reagieren."

Die Partnerschaft mit Exabeam in der DACH wird bei Infinigate durch technische Trainingsprogramme, zielgerichtete Marketingaktivitäten und umfassende Supportleistungen flankiert. Exabeam bietet neben Log Management und SIEM in der Cloud auch Verhaltensanalysen (UEBA) sowie automatisierte Bedrohungserkennung, Bedrohungsuntersuchung und -reaktion.

Damit sieht sich Exabeam als Hilfe im SOC, wo es "eine ganzheitliche Sicht auf Vorfälle" ermögliche, um diese schneller zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Natürlich greift der US-Hersteller dazu inzwischen auch auf KI zurück. Damit könne er die Produktivität von Analysten um bis zu 80 Prozent erhöhen.

Exabeam-Partner und Analysten-Sicht auf Exabeam

Zu den Partnern von Exabeam gehören bisher neben einer Handvoll europäischer Schwergewichte wie NTT Security, Computacenter und Orange Cyberdefense auch einige wenige Spezialisten - etwa Ujima aus Frankfurt, R-Tec IT-Security aus Wuppertal und IT-Native aus Graz. Die Analysten von Gartner sahen Exabeam im Januar 2024 (ihrer aktuellsten Erhebung zu dem Marktsegment) als einen der fünf führenden Anbieter - neben IBM, Securonix, Microsoft und Splunk. Wie sich die Verkäufe von Splunk an Cisco und IBMs Angebot in dem Segment (der QRadar-Suite) an Palo Alto Networks auf die Sicht der Marktforscher ausgewirkt haben, ist noch unklar.

Vor gut einem Jahr lobten die Analysten an Exabeam die Benutzeroberfläche, den unmittelbaren Zugang zu Third-Party-Daten und die Funktionen zum Risikomanagement.

Kritisch sahen sie den im Vergleich zum Wettbewerb überdurchschnittlichen Onboarding-Aufwand für Neukunden und generell die überdurchschnittlich hohen Kosten. Außerdem beobachteten sie einen starken Enterprise-Fokus. Kleinere Kunden sollten sorgfältig prüfen, ob der Ansatz und die Use-Cases für sie geeignet seien, empfahl Gartner damals. Das sieht beim jetzt propagierten Anlauf, stärker in die Breite zu gehen, nach viel Arbeit für den VAD aus.

Mehr zum Thema

Deutscher Anbieter Enginsight stellt SIEM-Lösung vor

Wie Partner Microsoft Sentinel nutzen können

Logpoint aktualisiert Programme für Reseller und MSSPs

Adesso und Blueteam kooperieren für Managed-SIEM-Angebot