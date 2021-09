Anfang 2020 hat der XDR-Anbieter SentinelOne ein Partnerprogramm verabschiedet und mit Infinigate einen zweiten Distributor (nach Exclusive Networks) in Deutschland unter Vertrag genommen (ChannelPartner berichtete). Den Aussagen des Herstellers zur Folge hat sich diese Distributionsvereinbarung bereits nach anderthalb Jahren ausgezahlt, das Channel-Geschäft hat deutlich zugenommen.

SOC

Security Services aus dem Rechenzentrum Ein Security Operations Center (SOC) ist ein Rechenzentrum, aus dem Dienstleistungen für IT-Sicherheit erbracht werden: Abwehr von Attacken, Warnungen vor Sicherheitslücken, Filtern von Spam, etc.

Im Juli 2021 hat Infinigate gemeinsam mit SentinelOne das "Master MSSP"-Programm gestartet und darin bereits eine Reihe neuer Managed Security Service Provider (MSSP) eingebunden. Master MSSP-Mitglieder dürfen unterschiedliche Dienstleistungen von Infinigate in Anspruch nehmen und sich auf diese Weise in kürzester Zeit vom Reseller zum MSSP zu wandeln.

So unterstützt der VAD die Reseller, die MSSP werden möchten, bei der Implementierung und im laufenden Betrieb von "Singularity". Diese XDR-Plattform von SentinelOne ist laut Hersteller in der Lage, Attacken der Cyberkriminellen, etwa mit Ransomware, autonom und in Echtzeit abzuwehren. Möglich macht dies eine auf maschinellem Lernen basierende Technologie, die anomales Verhalten im Netzwerk zu detektieren vermag. So behauptet der XDR mit "Singularity" in den Versionen "Control" und "Complete" traditionelle Antivirenprogramme komplett abzulösen. Außerdem soll diese XDR-Lösung leicht zu bedienen sein und sogar vor den sogenannten "Zero Day Exploits" schützen.

XDR

Neuer Ansatz zur Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen aus dem Cyber-Raum XDR ist eine in der Security-Branche geläufige Abkürzung für "eXtended Detection & Response", wobei "X" hier stellvertrend für alle mögliche Gefahren aus dem Cyber-Raum stehen kann.

Sascha Odenthal, Sales Director MSP & Cloud bei Infinigate Deutschland, verspürte schon vor dem Start des "Master MSSP"-Programms eine sich kontinuierlich verstärkende Nachfrage nach Managed Security Services: "Wir haben das Programm in enger Abstimmung mit SentinelOne entwickelt, um Partnern einen einfachen Einstieg in den MSP-Markt zu ermöglichen. Unsere XDR-Spezialisten und SOC-Analysten können individuelle Handlungsempfehlungen für die optimale Nutzung der 'Singularity'-Plattform aussprechen. Die unkomplizierte Einrichtung dieser XDR-Lösung und deren hohe Flexibilität haben uns sehr beeindruckt; dieses Erlebnis möchten wir mit unseren Partnern teilen."

Roland Stritt, seit Anfang 2020 Senior Channel Director EMEA bei SentinelOne, freut sich sehr, mit Infinigate einen starken Partner zu haben, der ihm als Multiplikator helfen kann, auch in den KMU-Markt vorzudringen, dort die richtigen MSPs anzusprechen und ihnen einen einfachen Marktzugang zu ermöglichen: "Das 'Master MSSP'-Programm ist letztendlich eine Weiterentwicklung unserer fruchtbaren Partnerschaft. Mit den Ressourcen und der Marktexpertise von Infinigate können wir zusätzliche Partner gewinnen."

