Illumio gilt als ein Pionier in Sachen Netzwerk-Segmentierung - basierend auf dem Zero Trust-Sicherheitsmodell. Mit diesen Verfahren lassen sich Cyber-Angriffe auf wenige Netzwerk-Segmente isolieren. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 in Kalifornien/USA, seit Dezember 2021 ist es über den VAD Infinigate auch in Deutschland präsent. Insgesamt beschäftigt der Security-Anbieter 450 Mitarbeiter in zwölf Ländern.

Nach Auskunft des Distributors sind die Abwehrmechanismen von Illumio in der Lage, Ransomware-Angriffe einzudämmen, indem sie die von den Cyberkriminellen häufig verwendeten Angriffspfade vor und während der Attacke blockieren. Hierbei setzt die Illumio-Software auf festgelegte Sicherheitsrichtlinien, die im Falle eines Angriffs automatisch passende Abwehrmaßnahme starten.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Robert Scicolone, Geschäftsführer bei Infinigate Deutschland, freut sich, Illumio zu seinen Lieferanten zählen zu dürfen: "Der Erfolg der Ransomware-Angriffe zeigt, dass Cyberkriminelle immer wieder neue Sicherheitslücken in bestehenden Infrastrukturen entdecken. Für uns bedeutet das, weiterhin neue, innovative Sicherheitskonzepte konsequent im Blick zu behalten, zu evaluieren und in unser Portfolio aufzunehmen." Illumio ist für Scicolone ein Marktführer für Zero Trust-Segmentierungslösungen. Einer der bekanntesten deutschen Kunden des Anbieters ist die Frankfurter Volksbank.

Auch Scott Walker, Senior Director von EMEA Channel and Alliances bei Illumio, freut sich, mit Infinigate zusammenzuarbeiten: "Dadurch können mehr Unternehmen Risiken erkennen und reduzieren, Rasomware-Angriffe isolieren und ihre Daten mit Zero Trust-Segmentierung schützen."

Mehr zum Thema:

Channel-Workshop „Zero Trust“

Channel-Workshop "Cyber-Resilienz"

Channel-Roundtable "IoT-Security"

Channel-Workshop "Security-Lösungen für Microsoft 365"