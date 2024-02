Die Infinigate Financial Services sollen insbesondere bei der Bewältigung von CAPEX- und Cash-Budget-Beschränkungen sowie bei Wachstumsprojekten helfen. Das Finanzdienstleistungsprogramm verspricht, die Liquidität zu sichern, Upselling auf mehrjährige Abonnements umzusetzen und Wachstumschancen zu maximieren. Die Infinigate Group ist auf Cyberscecurity, Netzwerke und Cloud spezialisiert.

Jetzt einsetzen - später zahlen

Die neuen Services sichern nicht nur die Finanzierung sowie die Preise von mehrjährigen Abonnements, sondern schützen auch vor Währungsschwankungen und umgehen Budget-Limits. Durch die Option "jetzt einsetzen, später bezahlen" können zudem Geschäftschancen schneller genutzt werden. Dafür stellt Infinigate neben der reinen Software-Finanzierungsoption auch Pakete aus Software, Hardware und Dienstleistungen bereit, deren Zahlung komplett, monatlich, vierteljährlich oder jährlich möglich ist. Das Angebot ist auf einfache Nutzung ausgelegt, so dass mit Unterstützung der Infinigate-Berater schnell fundierte Entscheidungen getroffen werden können.

Die Finanzierung des Technology Lifecycle Managements ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Sicherung nachhaltiger Umsätze in der IT-Branche und im IT-Channel, erklärt Infinigate. So könne sichergestellt werden, dass IT-Investitionen von der Beschaffung über das Asset Management bis hin zur Wiederaufbereitung der Geräte geschützt werden. Das Angebot startet zuerst in Benelux, Frankreich, Deutschland, Skandinavien, Spanien und Großbritannien und wird in den kommenden Monaten auf weitere EMEA-Länder ausgeweitet.

Wachstumsmöglichkeiten für KMU

"Wir sind uns des schwierigen wirtschaftlichen Klimas bewusst, in dem unsere Partner agieren, und wissen um die Geschwindigkeit des Wandels, mit dem sie Schritt halten müssen", sagt Kristiina Leppänen, Chief Financial Officer der Infinigate Group. "Wir führen Infinigate Financial Services ein, um unseren Partnern Zugang zu speziell entwickelten Finanzpaketen zu bieten, die ihnen helfen, langfristige Einnahmequellen zu sichern, ohne dass sie ihre Barmittel angreifen müssen. Dies wird dazu beitragen, den Zugang zu Wachstumsmöglichkeiten breiter aufzustellen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die keinen Zugang zu großen Kapitalfonds haben."

Mehr über seine Financial Services stellt der VAD unter diesem Link bereit.