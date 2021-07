Damit war dies für den Security-VAD (Value Added Distributor) das fünfzehnte Rekordjahr in Folge. 2006 lag der Umsatz der Infinigate-Gruppe noch bei 18 Millionen Euro. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Distributor vor allem organisch gewachsen.

Besonders stark hat Infinigate in dem Geschäftsbereich "Cloud und Managed Services" zugelegt, nämlich um fast ein Viertel (24 Prozent). Diese erfreulich Entwicklung hat auch Finanzinvestoren auf den VAD aufmerksam gemacht. Anfang 2001 löste Bridgepoint nach vier Jahren die H.I.G. als strategischen Investor ab (ChannelPartner berichtete). Bridgepoint soll nun Infinigate helfen, sich über die elf bisherigen Länder Europas (DACH, Skandinavien, BeNeLux, Frankreich und Großbritannien) hinauszudehnen.

Das ist offenbar auch im Sinne des Marktes, wie Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate-Gruppe, betont: "Unsere Hersteller fragen uns immer wieder an, ob wir nicht weiter geografisch expandieren würden, da sie unsere fokussierte Strategie sowie die Qualität der Value Add Leistungen sehr schätzen. Wir werden deshalb in Zukunft vermehrt Ausschau nach geeigneten Übernahmekandidaten in Europa und auch außerhalb halten, um diese Unternehmen nach Maßgabe unserer Qualitätsanforderungen in unsere Gruppe zu integrieren."

Mehr zu Infinigate:

Von H.I.G. zu Bridgepoint

Geschäftsjahr 2019/2020

Vertrag mit CyberArk

Vertrag mit Kaspersky

Im Oktober 2018 erwirbt Infinigate Acmeo

Henning Meyer wechselt von Acmeo zu Infinigate

Konkurrent Exclusive Networks unter neuer Führung