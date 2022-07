En detail plant Infinigate, die Geschäftsbereiche "Cyber Security" und "Secure Networking" von Nuvias zu übernehmen. Mit diesem Zusammenschluss wird Infinigate - neben Exclusive Networks - einer der größten Security-VADs (Value Added Distributoren) in Europa - mit einem kumulierten Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro. Sollten die Kartellbehörden dieser Transaktion zustimmen, wird die Fusion voraussichtlich im vierten Quartal 2022 über die Bühne gehen.

Mit der Nuvias-Übernahme möchte Infinigate alle Marktsegmente - kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Konzerne - mit den passenden Security-Lösungen ausstatten - natürlich ausschließlich via Resellern. Aufgrund der der dadurch gestiegenen Relevanz, der größeren geografischen Präsenz und des zu erwartenden breiteren Anbieterportfolios strebt Infinigate weiterhin ein kontinuierliches Wachstum von über 20 Prozent jährlich an.

Die 2015 von Rigby Private Equity gegründete Nuvias-Gruppe kann auf eine lange Tradition im VAD-Bereich zurückblicken, die vor 45 Jahren ihren Anfang nahm. In Deutschland trat Nuvias 2016 als Marke auf den Plan - durch die Übernahme von Wick Hill und Zycko. Und der VAD hat sich von Anfang an auf die Bereiche "Cyber Security und "intelligente Netzwerke" spezialisiert.

Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Gruppe, begründet die Übernahme der Security-Division von Nuvias: "Damit werden wir noch relevanter und leistungsfähiger. Wir stärken unsere geografische Präsenz in in Europa, wo wir dann in 21 Ländern eine starke Marktposition haben. Unsere Anbieterportfolios, die sich sehr gut ergänzen, werden uns zudem enorme Wachstumschancen eröffnen. Außerdem wird uns die Zusammenführung so vieler qualifizierter Mitarbeiter erlauben, viele neue Entwicklungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen zu schaffen."

Simon England, CEO der Nuvias Group, ergänzt: "Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen." Mit Nuvias erhält Infinigate eine stärkere Marktposition in der DACH-Region, in Großbritannien, in Frankreich und in Benelux, in Skandinavien, sowie in Süd- und Osteuropa.



