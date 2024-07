Die schweizerische Infinigate Group, VAD für Cybersecurity, Cloud und Netzwerkinfrastruktur, hat sich mehrheitlich an Wavelink mit Sitz in Melbourne beteiligt. Das australische Unternehmen sei ein schnell wachsender IT-Distributor mit einem hervorragenden Leistungsausweis in der Region und auf Cybersecurity sowie Mobility spezialisiert, teilen die Eidgenossen weiter mit. Die Vereinbarung wurde am 4. Juli 2024 mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Wachstum für beide Unternehmen

Die Partnerschaft zwischen Infinigate und Wavelink soll das Wachstum beider Unternehmen fördern. Wavelink wird weiterhin unter der regional bekannten Marke auftreten und erhält den Zusatz "an Infinigate Group company", um auch die Kraft der Marke Infinigate nutzen zu können. Infinigate übernimmt die Mehrheit der Anteile am Unternehmen, das weiterhin vom bestehenden Management geführt und ebenfalls einen Teil der Anteile halten wird.

Wavelink wurde 1998 gegründet und bietet mit 55 Beschäftigten Lösungen aus dem Portfolio von Security- sowie Mobility-Anbietern und ist in den vergangenen fünf Jahren nachhaltig zweistellig gewachsen. Die Geschäfte in der Region Australien und Neuseeland (ANZ) werden nach wie vor von Ilan Rubin geführt, der nun direkt an Mahmoud Nimer, Präsident MEA und APAC bei Infinigate, berichtet.

Perfekte Ergänzung in Knowhow und Angebot

"Im Zuge unseres globalen Expansionsplans öffnet dieses strategische Investment in Wavelink für unser Unternehmen eine Tür in einen neuen, wichtigen Markt außerhalb von EMEA", so Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Group. "Vereint können wir unser gemeinsames Wachstum weiter steigern, auch dank einer breiteren und stärkeren Mitarbeiterschaft. Unser Portfolio an Lösungen und auch unser Können und Wissen ergänzen sich bestens."

"Das Investment durch Infinigate ermöglicht es uns, Wavelinks Wachstumskurve weiter zu beschleunigen. Das ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen, umsichtigen, zweijährigen Planungsprozesses, der die Rahmenbedingungen für den nachhaltigen und langfristigen Erfolg beider Unternehmen geschaffen hat", erklärt Ilan Rubin, CEO von Wavelink. "Eine gute Basis dafür sind die großen strategischen Gemeinsamkeiten unserer beiden Organisationen, sowohl kulturell als auch bezüglich unserer Angebote. Die jetzige Entwicklung bietet unserem lokalen Team nun neue Möglichkeiten in einer deutlich größeren, multinationalen Organisation."