Sieben Jahre liegt bereits der letzte Umzug von Infinigate zurück (damals von München nach Oberhaching). Mittlerweile ist es auch an dem Münchner Vorort im Süden für den VAD zu eng geworden: Die mittlerweile 130 Mitarbeiter brauchen mehr Platz, das Trainingscenter soll ausgebaut und auch das Lager vergrößert werden.

Deshalb zieht Infinigate zum 4. September 2017 in neue Geschäftsräume in Haar bei München. In dem Gebäudekomplex in der Richard-Reitzner-Allee 8, in dem sich auch die Sparkassen Finanz Informatik befindet, bezieht Infinigate die neuen Büros. Dieser Flächengewinn im Osten Münchens soll das weitere Wachstum des Value Added Distributors (VAD) gewährleisten.

Andreas Bechtold, Geschäftsführer der Infinigate Deutschland GmbH, kommentiert den Umzug: "Wir freuen uns sehr, dass wir eine erstklassige Immobilie im Münchener Umfeld gefunden haben, die uns auch bei weiterem Wachstum Möglichkeiten bieten wird. Die gute Anbindung sowohl an die Autobahn als auch an die öffentlichen Verkehrsmittel ist sowohl für unser Trainingscenter als auch für viele Mitarbeiter ein großer Pluspunkt."

