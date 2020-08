Im Sommer 2019 hatte Extreme Networks die Übernahme von Aerohive für rund 272 Millionen Dollar angekündigt. Nach dem Abschluss der Übernahme des WLAN-Spezialisten durch den Netzwerkanbieter und der Integration der Produkte ins Portfolio von Extreme Networks stand nun die vertriebliche Neuordnung auf dem Programm.

Dabei hat sich der Netzwerkanbieter nicht nur entschieden, die seit 2015 bestehende Zusammenarbeit zwischen Infinigate und Aerohive im WLAN-Bereich fortzusetzen, sondern in der DACH-Region, dem Vereinigten Königreich und Irland künftig das gesamte Portfolio auch über Infinigate anzubieten. Weitere Extreme-Networks-Distributoren sind in Deutschland Ingram Micro, Scansource, Tech Data, Westcon und der Spezialist 3KV.

Als bisheriger Aerohive-Distributor kann Infinigate langjährige technische und vertriebliche Expertise mit den nun als Extreme Cloud IQ vermarkteten Produkten vorweisen. "Bei Infinigate können Partner neben dem Fachvertrieb zudem auf zertifiziertes Business Development und System Engineers mit tiefgehender, technischer Praxiserfahrung zurückgreifen", verspricht das Unternehmen.

Unterstützung für Extreme-Networks-Partner von Infinigate

"Unsere kompetenten Teams entlasten bis hin zum Endkunden durch Pre-Sales Support - von der Beratung bis hin zur Kundenpräsentation, durch praxisnahe Schulungen als ATP (Authorized Training Partner) sowie durch WLAN-Ausleuchtungsservice und die Bereitstellung von Extreme-Testgeräten", ergänzt Robert Scicolone, seit Juni 2020 Geschäftsführer bei Infinigate Deutschland.

Der VAD unterstütze außerdem vom POC (Proof of Concept) bis zur Inbetriebnahme, stelle Second Level und Direct Support in Deutsch und biete damit eine kostengünstige Erweiterung zum Extreme Works Maintenance Service. Auch Marketingunterstützung, etwa in Form von Hands-on Workshops für Endkunden (sogenannte wie Testflights), die vom Infinigate-Team durchgeführt werden gehört zum Leistungsportfolio.

"Wir sind sehr glücklich darüber, mit Infinigate einen starken Distributor an unserer Seite zu wissen, der uns hervorragend im Vertrieb und beim Support der Partner und Kunden unterstützt", sagt Andreas Livert, Senior Regional Director DACH bei Extreme Networks. Mit der Ausweitung der Zusammenarbeit und dem Vertrieb des gesamten Lösungsportfolios von Extreme Networks über Infinigate sei "die gesamte Kompetenz vereint, um zukünftige Projekte mühelos und erfolgreich abzuschließen."

