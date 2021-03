Bis dato gehörte der Value Adde Distributor (VAD) dem Finanzinvestor H.I.G. Capital. Nun geht die auf Cloud und Security spezialisierte Infinigate-Gruppe (inklusive Acmeo) in den Besitz eines anderen Finanzinvestors über, an Bridgepoint. Der Kaufpreis dürfte sich an dem aktuellen Umsatz des in elf europäischen Ländern vertretenen VADs orientieren. Im den gerade noch laufenden Geschäftsjahr (Ende: 31. März 2021) dürfte Infinigate rund 630 Millionen Euro erlöst haben.

Damit scheint die Aufgabe des bisherige Finanzinvestors vollendet, wie Klaus Schlichtherle, bisheriger und künfigter CEO von Infinigate, betont: "Wir danken H.I.G. für die Unterstützung in den letzten Jahren und begrüßen Bridgepoint als unseren neuen Gesellschafter. Mit Bridgepoint haben wir einen Partner gefunden, der unser strategisches, wachstumsstarkes Geschäftsfeld versteht und der uns bei der Umsetzung unserer Ambitionen für weiteres Wachstum unterstützen wird. Für unsere Kunden und Hersteller werden wir weiterhin der beste Partner für Cybersicherheitslösungen sein und in Zukunft neue Dienstleistungen entwickeln, um den Markt noch besser zu bedienen."

Olaf Demuth, CFO & CIO bei Infinigate, bleibt dem aktuellen Management-Team des VADs ebenfalls erhalten.

Christopher Brackmann, Partner und Head of DACH Investment bei Bridgepoint, freut sich sehr, mit Schlichtherle, Demuth und ihren Teams in der nächsten Entwicklungsphase des VADs zusammenzuarbeiten: "Infinigate ist eine spannende Plattform in einem Wachstumsmarkt mit einem erfahrenen Management-Team. Mit unserer Unterstützung ist der Distributor gut aufgestellt. Den hochwertigen Lieferantenstamm und die langjährigen Beziehungen zu den Resellern werden wir ausbauen."

David Nicault, Partner und Global Head of Digital, Technology & Media bei Bridgepoint, fügt hinzu: "Wir verfolgen seit mehreren Jahren den Bereich Cybersecurity, eines der am schnellsten wachsenden und robustesten Segmente des weltweiten IT-Markts. Von Infinigates Leistungen sind wir beeindruckt und wir wir werden Niveau die Dienstleistungen des VADs an seine Reseller verbessern."