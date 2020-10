Beide Unternehmen arbeiten bereits in Großbritannien zusammen und erweitern nun den Distributionsvertrag auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Infinigate ist derzeit CyberArks einziger Value Added Distributor (VAD).

Infinigate verspürt nämlich verstärkte Nachfrage an den sogenannten seiner Privileged Access Management-Lösungen. Durch die Corona bedingte Ausweitung von dezentralen Infrastrukturen und Remote Arbeitsplätzen ist es nach Einschätzung der Security-Experten derzeit noch wichtiger, die Zugriffe auf Netzwerke und Applikationen zu sichern. Privilegierte Accounts waren schon immer die bevorzugten Angriffsziele der Cyberkriminellen. Denn die Administration der Root-Accounts erfolgt häufig noch manuell ohne feste Regeln, so dass diese Accounts leicht ausgespäht werden können.

Laut CyberArk arbeitet derzeit ein Drittel der DAX-30- und 20 der Euro-Stoxx-50-Unternehmen mit Privileged Access Management-Lösung des Anbieters. Miles Rippon, Channel Director EMEA bei CyberArk, kommentiert den Abschluss des ersten Distributionsvertrages in Deutschland: "Privileged Access Management bleibt ein strategisches Gebot der Cybersicherheit. Die Erfahrung und Expertise von Infinigate wird uns dabei unterstützen unsere Lösungen über das Partner-Ökosystem des VADs im Markt zu positionieren. Insbesondere Infinigates Expertise in den Bereichen SaaS und Managed Services ergänzt unser Vertriebsmodell und passt sich daran an, wie Organisationen Cybersicherheitslösungen konsumieren möchten. Während sich Unternehmen rasch auf Digital und Cloud-First umstellen, wächst die Zahl der privilegierten Nutzer aller Art - menschlich und nicht-menschlich - weiter. Diese müssen zusätzlich gesichert werden. Unsere Partnerschaft mit Infinigate ist optimal für Partner, deren Endkunden mehr und mehr auf den Cloud-First Ansatz setzen."

Robert Scicolone, Geschäftsführer bei Infinigate Deutschland, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit CyberArk auf die DACH-Region erweitern zu können. Das Portfolio erfüllt sämtliche Geschäftsanforderungen, um privilegierte Accounts moderner IT-Infrastrukturen proaktiv zu schützen. Vom Management klassischer Admin-Accounts und Remote-Zugriffe bis hin zu Richtlinien für Benutzer mit mehr Rechten - CyberArk schützt sämtliche privilegierte Zugangsdaten von Benutzern, Geräten und Anwendungen in Netzwerken, Cloud-Umgebungen und hybriden Infrastrukturen."