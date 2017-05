InFocus begrüßt mit der Recklinghausener Delo Computer GmbH sowie der L&R IT Vertriebs GmbH aus Kamen zwei neue Vertriebspartner an Bord. Ab sofort vertreiben diese die Präsentations-, Videoconferencing- und Collaboration-Produktlinie des Spezialisten für visuelle Kommunikation.

Mit den beiden neuen Partnerschaften setzt InFocus auf den Ausbau seines Collaboration-Geschäfts mit seinen interaktiven Large Format Displays. Neuester Zugang im Portfolio sind die 65-Zoll-Versionen von Mondopad, BigTouch und JTouch.

Als Vorteile preist der Hersteller unter anderem eine gestochen scharfe Full HD-Auflösung, kapazitive Touch-Technologie und AntiGlare-Ausstattung an. Die Displays können zudem mit brillanter, farbintensiver Bildqualität selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen punkten und seien im harten Touch-Einsatz unempfindlich, erklärt InFocus.

"Mit den Display-Lösungen können wir unser Portfolio in Bezug auf zukunftsfähige Präsentationstechnik weiter ausbauen - und mit InFocus haben wir dafür jetzt einen erfahrenen Experten an der Hand", erläutert Michael Jacobi von der L&R IT Vertriebs GmbH.

"Die leistungsstarken, interaktiven Produkte von InFocus ergänzen unser Angebot ideal - wir freuen uns sehr über die erfolgversprechende Partnerschaft mit InFocus", ergänzen Astrid Sievers und Christoph Kinner von der Delo Computer GmbH.

"Wir sehen im Collaboration-Segment branchenübergreifend hohes Potenzial und sind glücklich, dass wir mit Delo und L&R dafür zwei starke Partner gewinnen konnten, mit denen wir den Marktzugang für unsere Display-Lösungen weiter ausbauen", so Christoph Cyrol, EMEA Marketing Manager bei der InFocus Corporation. (KEW)