Als „Meilenstein unserer internationalen Expansion“ preist die oberösterreichische Infoniqa Holding GmbH aus Wels die Übernahme des Schweizer Geschäfts der Sage Gruppe. Darin enthalten sind die lokalisierten Produkte Sage Start, Sage 50 Extra und Sage 200 Extra. Mit der bereits 2020 angekündigten Übernahme der Sage Schweiz AG stärkt Infoniqa ihr HR-und ERP-Software Angebot im KMU-Bereich, verdoppelt ihren Umsatz auf insgesamt 60 Millionen Euro jährlich und erhöht die Zahl der Beschäftigten auf insgesamt 410.

Aufgrund der hohen Produktkompatibilität ergeben sich attraktive Synergiepotenziale, heißt es von Infoniqa. Der Kauf der Produkte Sage Start, Sage 50 Extra und Sage 200 Extra, soll auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickelt und von erfahrenen Mitarbeitern lokal betreut werden. Infoniqas Produktportfolio werde zudem um ERP-Lösungen, Finanzmanagement-Software sowie auf Schweizer Anforderungen spezialisierte Payroll- und HCM-Lösungen ergänzt.

Wachstum durch Übernahme

"Wir freuen uns sehr, mit der Unterstützung unserer Eigentümer Warburg Pincus Global Growth und Elvaston Capital unsere nächste Akquisition bekannt zu geben“, so Léon Vergnes, Geschäftsführer von Infoniqa. „Mit der Übernahme der Sage Schweiz AG setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und treiben die internationale Expansion der Infoniqa Gruppe weiter voran. Gemeinsam mit der bewährten und führenden Sage Schweiz AG werden wir für alle Schweizer Kunden und Partner noch konsequenter in die Weiterentwicklung der Produkte sowie in einen exzellenten Kundenservice investieren können."

"Die Übernahme der Sage Schweiz AG durch Infoniqa ist eine große Chance für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner“, sagt Thomas Hersche, Geschäftsführer der Sage Schweiz AG. „Als Teil der Infoniqa Gruppe mit einem starken Investor im Hintergrund, bietet uns dieser Schritt starke Zukunftsaussichten und die Möglichkeit, als Teil eines stark wachstumsorientierten Lösungsanbieters in der DACH-Region auch in Zukunft höchste Softwarequalität und maximale Kundenzufriedenheit zu bieten.“