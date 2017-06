Informatica macht Oliver Schröder zum Geschäftsführer EMEA Central, wo er das operative Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. Schröder ist seit 2013 bei Informatica und war zuletzt als Senior Director für das Master Data Management Geschäft in EMEA und Lateinamerika verantwortlich. In dieser Rolle konnte er das Geschäft maßgeblich steigern sowie die Sparte MDM zur größten im gesamten Produktportfolio ausbauen, teilt Informatica mit.

Seine langjährige Branchenerfahrung sammelte der gelernte Ingenieur nach seinem Magister für Business Administration 1997 an der Universität Linz. Nach seiner Zeit als Management Consultant bei Contrast war Schröder ab Juni 2000 13 Jahre lang für Oracle tätig, wo er sich unter anderem um das Hyperion Service Geschäft für Westeuropa kümmerte.

"Wir freuen uns besonders, Oliver zum Geschäftsführer zu ernennen. Er ist genau der Richtige, um unser Geschäftswachstum voranzutreiben und in der DACH-Region weiter auszubauen", sagt Stephen Murphy, SVP EMEA Field Operations bei Informatica.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und setze auf ein weiteres Wachstum in der Region. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, die industrieweit die herausragenden Datenmanagement-Lösungen von Informatica in Kundenprojekten anbieten, werden wir in Zukunft noch mehr innovative Big Data-, Cloud Data-, Master Data- oder Data Security-Projekte realisieren", ergänzt Oliver Schröder. (KEW)