Die Arbeit aus dem Homeoffice aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und um zur Eindämmung des Coronavirus beizutragen, stellte viele Firmen und deren Mitarbeiter, die nicht darauf vorbereitet waren, vor erhebliche Schwierigkeiten. Sowohl bei der Absicherung des Zugriffs als auch der Hardware im Homeoffice und den Ressourcen im Rechenzentrum oder Serverraum kam es vielfach zu Engpässen.

Dies betraf selbst Firmen, die schon eine Virtual Desktop Infrastructure (VDI) eingerichtet und damit besser vorbereitet waren, weil die in der Regel nicht für die Nutzung durch alle Büromitarbeiter gleichzeitig ausgelegt war. Hier setzen Nutanix einerseits sowie Ingram Micro und NetApp in Kooperation andererseits mit ab sofort verfügbaren, leicht installierbare Komplettpaketen für End User Computing (EUC) und Desktop-Virtualisierung (VDI) an.

VDI-Komplettpaket von Ingram Micro und NetApp

Das Angebot von Ingram Micro und NetApp basiert auf NetApp HCI (Hyperconverged Infrastructure). "Die vorkonfigurierten Bundles eignen sich sowohl für VDI-Neueinsteiger als auch für die Einbindung in bestehende Systeme und können direkt innerhalb weniger Tage bereitgestellt werden", teilt der Distributor mit. Die Pakete ermöglichten auch ohne VPN-Zugang und bei geringer Bandbreite "einfachen, sicheren Zugang vom Endgerät auf Unternehmensdaten und -applikationen" und trage auch hohen Sicherheitsanforderungen Rechnung. Denn vertrauliche Daten bleiben im firmeneigenen Rechenzentrum, lediglich der Bildschirminhalt wird übertragen.

Die vorkonfigurierten Komplettpakete aus Server, Storage, Netzwerk, Virtualisierungs- und Userlizenzen setzen sich aus NetApp HCI, VMware Horizon und Windows 10 zusammen - optional erweiterbar um Microsoft Office 365 Lizenzen oder Compute- und Storagenodes. Dank NetApp Deployment Engine lässt sich das System leicht und in kurzer Zeit implementieren, die einfache Skalierbarkeit ermöglicht zudem eine maßgeschneiderte Anpassung an bestehende Anforderungen.

Die Komplettpakete zum Vorzugspreis sind ab sofort innerhalb weniger Tage lieferbar. Darüber hinaus stehen die Experten von Ingram Micro bei der Installation zur Seite und unterstützen bei Bedarf mit der individuell passenden Finanzierungslösung. Weitere Informationen erhalten Fachhandelspartner in einer VDI-Broschüre von Ingram Micro, auf der NetApp-Herstellerwebseite bei Ingram Micro oder beim NetApp-Team von Ingram Micro telefonisch unter 089/4208-2350 sowie per E-Mail an StorageSolutions@ingrammicro.com.

VDI-Komplettpaket von Nutanix

Ein vergleichbares Angebot wie Ingram und NetApp hat auch Nutanix. Der Hersteller hat aus aktuellem Anlass die Channel-Initiative "FastTrack VDI" ins Leben gerufen. Sie läuft bis 31. Juli 2020 und belohnt Partner, die engagiert an ihr teilnehmen, mit Prämien von bis zu 10.000 Euro. Im Rahmen von FastTrack VDI können Partner vorkonfigurierte Nutanix Enterprise Cloud Platform-Appliances bei der Distribution (ADN, Tech Data und TIM) ordern und bei Bedarf zusätzliche Professional Services des Anbieters in Anspruch nehmen. Ziel ist es auch hier, kurzfristig eine große Anzahl neuer VDI-Arbeitsplätze bereitzustellen oder die Leistung bestehender deutlich zu steigern.

Nutanix-Partner können Appliances bestellen, die für die Implementierung von virtuellen Arbeitsplätzen auf Basis von Citrix und VMware vorkonfiguriert sind. Dadurch lassen sich die Arbeitsplätze in kürzester Zeit bereitstellen. Falls Servicekapazitäten fehlen, können Partner im Rahmen der Initiative die Dienste der Professional-Services-Organisation von Nutanix in Anspruch nehmen.

Mehr zum Thema: Nutanix pusht sein Partnerprogramm

Unabhängig von den existierenden VDI-Plattformen der Kunden lassen sich die auf den vorkonfigurierten Nutanix-Appliances bereitgestellten Arbeitsplätze zusammen mit den bereits bestehenden über die jeweils genutzte Verwaltungskonsole - ob von Citrix Virtual Apps and Desktops oder VMware Horizon - managen. Partner aus Deutschland und Österreich, die sich für die Initiative interessieren, können sich an die E-Mail-Adresse ceur_channel@nutanix.com wenden.