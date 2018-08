Nach acht Jahren an der Spitze von Büroring wird Vorstand Ingo Dewitz die Unternehmensgruppe verlassen. Dewitz kam 2010 von Samsung zu dem Händler Verbund, in dem rund 500 Bürofachhändler organisiert sind.

Die Aufsichtsräte geben sich in einem Brief an die Büroring-Mitglieder optimistisch: "Gemeinsam sind wir stark, wir werden auch diese Situation meistern", schreiben sie. Bis zur Benennung eines Nachfolgers hat der Aufsichtsrat der Haaner Genossenschaft Vorstand Jörg Schaefers gebeten, neben seinem hauptverantwortlichen Ressort "Finanzen, IT und Logistik", kommissarisch die Verantwortung für den Bereich "Marketing und Vertrieb" mit zu übernehmen. Jörg Schaefers hat dieser Bitte zugestimmt und nimmt diese zusätzliche Tätigkeit unverzüglich wahr.

Der Vorsitzendes des Aufsichtsrats, Hermann Kaiser, äußert sich auch zum Weggang: "Ingo Dewitz hat in den Jahren seiner Vorstandstätigkeit mit großem Engagement und vielen neuen Ideen den Büroring mit seinem Kollegen Jörg Schaefers und den Mitarbeitern zu seiner heutigen Marktbedeutung geführt". Dafür gelte ihm "größter Respekt" und der Dank des Aufsichtsrats, der Mitarbeiter und der Büroring-Mitglieder.