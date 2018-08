Bereits seit dem 1. August agiert Ingo Marten als Managing Director Deutschland bei dem Spezialdistributor EET Europarts GmbH.

Bis Februar 2018 stand Marten als Senior Vice President der Digital Division vonT-Systems vor. Davor verantwortete er fast sechs Jahre lang (2010-2015) das Marketing der Deutschen TelekomGmbH. Von 2000 bis 2009 war der 50-Jährige bei T-Mobile für Business Development, Marketing und Vertrieb verantwortlich.

In den vergangenen 20 Jahren hat Marten Erfahrungen und Branchenkenntnisse gesammelt, die nun EET Europarts zugutekommen sollen, das glaubt zumindest Claus Ring, COO der EET Group: "Ingo verfügt über umfassende Erfahrung im Business Development, wo er diverse Teams zu zahlreichen Erfolgen geführt hatte. Wir sind überzeugt, dass er der Richtige ist, um EET Europarts in Deutschland zu neuen Höhen zu führen".

Marten selbst beschreibt seine Ziele als Geschäftsführer eindeutig: "Ich will den Bekanntheitsgrad von EET Europarts erhöhen, Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Lieferanten ausbauen sowie neue Kooperationen mit Resellern, Lieferanten und Solution Providern in Deutschland eingehen. Die Akquisition neuer passender Unternehmen für EET Europarts steht ebenfalls auf meiner Agenda."

Marten hat an der Brunel University in London und am SGMI Institute of Management in St. Gallen studiert. In seiner Freizeit kocht er gerne mit Freunden oder treibt Sport.

