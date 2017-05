Xerox gibt bekannt, dass Geschäftsführer Ingo Retzmann das Unternehmen verlassen hat und als Geschäftsführender Gesellschafter die Leitung des Vertragspartners Jansen Bürosysteme GmbH & Co. KG, auch bekannt als Xerox Team Jansen, übernommen hat. Deren Gründer und bisherige Firmenchef Uwe Jansen geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. Den freien Platz bei Xerox Deutschland übernimmt Dr. Dirk Janscheidt neben Jacqueline Fechner und Alexandra Pfell.

Während seiner 24 Jahre bei Xerox in Deutschland bekleidete Retzmann verschiedene Führungspositionen und setzte zahlreiche strategische Projekte federführend um. Er verfügt über Expertise sowohl in Vertrieb, Marketing und Business Development als auch HR und Kundendienst. Diese Erfahrungen will er nun beim größten deutschen Xerox-Vertragspartner Team Jansen in Hennef einbringen. Der Rheinländer kennt zudem die Besonderheiten der Region Bonn-Rhein-Sieg und verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk.

Jacqueline Fechner, Managing Director und Sprecherin der Geschäftsführung von Xerox Germany: "Wir unterstützen Kunden und Partner in jedem Stadium ihrer Entwicklung. Die Entscheidung von Ingo Retzmann ist ein weiterer Beleg für das attraktive Geschäft Modell unserer Partner. Ingo Retzmann überträgt Inhouse-Expertise von Xerox nach außen und setzt damit neue Akzente für unsere Channel Expansion. Wir danken ihm für seine hervorragende Unterstützung in den letzten Jahren und wünschen ihm viel Erfolg mit Team Jansen."

"Ich freue mich sehr, an den großen Erfolg meines Vorgängers anknüpfen zu dürfen und das Team Jansen, welche bereits seit vielen Jahren als Platin-Partner mit Xerox zusammenarbeiten, mit meiner langjährigen Erfahrung bei Xerox zu unterstützen", sagt Ingo Retzmann. (KEW)