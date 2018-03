Der langjährige CEO und Experte für Sicherheit und Vertrieb, Ingolf Hahn, will vor allem das Potenzial im Bereich Managed Services für seinen neuen Arbeitgeber nutzen. Exclusive Networks will diesen in den kommenden Monaten durch neue Angebote erweitern und führt dazu bereits entsprechende Gespräche.

Als Director Solutions & Services bei Exclusive Networks leitet Hahn die Sparte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit verantwortet Hahn neben Trainings und Schulungen auch die Beratungen für neue Produkte im Rahmen von Presales-Aktivitäten sowie Installationen im Reseller-Auftrag. Weiterhin fällt der First- und Second-Level-Support in seinen Bereich.

Zu Exclusive Networks kommt Hahn von Telekom Security, wo er als Principal Solution Sales Manager für den Vertrieb an Großkunden zuständig war. In der deutschen IT-Szene ist Ingolf Hahn als Mitgründer und Geschäftsführer des Distributors Entrada bekannt. Nach dem Verkauf an Westcon, blieb Hahn noch bis April 2012 beim Konzern. Danach gründete er den Spezialdistributor Gallo IT, der 2015 Insolvenz beantragte. Hahn beriet danach als freier Consultant zu Sicherheitsthemen, bis er sich im Mai 2016 bei T-Systems engagierte.

Hahn habe sich unter anderem wegen der Erfolgsgeschichte des Unternehmens in den vergangenen Jahren und der Möglichkeit flexibel in einem dynamischen Umfeld agieren zu können für Exclusive Networks entschieden, teilt der Dienstleister weiter mit. Erweiterungen und Neuerungen können die Partner im Laufe dieses Jahres vor allem bei Managed Services erwarten.

"Vor allem für SOC gibt es bereits gute Ansätze in der Gruppe", deutet Ingolf Hahn, Director Solutions & Services bei Exclusive Networks, an. "Wir suchen diesbezüglich nach Partnerschaften und haben bereits schon gute Partnerschaften gefunden, um das Thema Security Operations Center gegenüber den Systemhäusern zu vermarkten." (KEW)