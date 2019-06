Ingram Micro war bereits vor dem Zusammenschluss von Polycom und Plantronics Mitte 2018 sowohl für Plantronics als auch für Polycom Vertriebspartner in mehreren europäischen Ländern. Nach der Neuordnung der Distributionslandschaft durch den Hersteller steht nun fest, dass Ingram Micro zukünftig EMEA-weit einer der Distributoren des neuen Unternehmens Poly sein wird. Ein weiterer wichtiger Distributionspartner für Poly ist Westcon. Die beiden stellen ihre gemeinsamen Ziele derzeit mit einer Roadshow dem Fachhandel vor.

Mit der Ausweitung der Zusammenarbeit mit Poly setzt Ingram Micro den 2017 begonnen Aufbau von Expertise im Bereich UCC fort. "Poly verfügt über ein einzigartiges Angebot an Sprach- und Videolösungen, das sowohl unser Portfolio als auch die strategische Entwicklung unseres Unternehmens sehr gut ergänzt" sagt Jacek Murawski, Vice President, Global Partner Engagement bei Ingram Micro. "Im Rahmen der Specialty Solutions investiert Ingram Micro weltweit stark in den UCC-Markt, um den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden und Herstellerpartner heute und in Zukunft sicherzustellen", so Murawski weiter.

Parallel hat Ingram Micro seine UCC-Aktivitäten durch die Vergrößerung des Teams um einen Technical Consultant verstärkt. Er wird unter anderem bei technischen Kundenanfragen rund um die Lösungen von Poly in der Pre- und Postsales-Phase zur Verfügung stehen sowie Trainings und Zertifizierungs-Workshops anbieten.

Die gesamte Produktpalette von Poly - von Headsets und USB-Speakern über Telefone bis zu Audio- und Videokonferenzsystemen - kann im Rahmen der Zusammenarbeit im UCC-Democenter des Distributors in Dornach getestet, begutachtet und vorgeführt.

"Unsere langjährige Partnerschaft mit Plantronics und Polycom bringt uns in die ideale Ausgangsposition, unsere Partner mit den zusätzlich entstandenen Mehrwerten zu unterstützen. Um das volle Potenzial der Partnerschaft mit Poly zu nutzen, werden wir auch weiterhin in die Bereiche Enablement und Service investieren", verspricht David Balzer, Senior Manager Unified Communication & Collaboration bei Ingram Micro. Interessierte Fachhandelspartner können sich per E-Mail über uc-sales@ingrammicro.de oder telefonisch unter 089/4208-2170 an das UCC-Team von Ingram Micro Deutschland wenden.