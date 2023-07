Armin Weiler kümmert sich um die rechercheintensiven Geschichten rund um den ITK-Channel und um die Themen der Distribution. Zudem ist er für den Bereich Peripherie zuständig. Zu seinen Spezialgebieten zählen daher Drucker, Displays und Eingabegeräte. Bei der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft "CP Race" ist er für die Rennleitung verantwortlich. Alle Artikel des Autors

Bei Ingram Micro steht ein Stellenabbau an. Laut einem amerikanischen Portal sollen Jobs in dreistelliger Höhe auf der Streichliste stehen. Die deutsche Landesgesellschaft in Dornach gibt kein Statement ab.