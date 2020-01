Der Dornacher Broadliner Ingram Micro hat einen weiteren Schritt beim Ausbau seines Cloud-Geschäft unternommen. Der Grossist hat nun die Zertifizierung als Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) erhalten.

Damit kann Ingram nun seinen Cloud-Resellern erweiterte White-Labeling-Lösungen anbieten. Nimesh Davé, Executive Vice President Global Cloud von Ingram Micro sieht in der Zertifizierung eine Stärkung der Partnerschaft mit Microsoft: "Wir können Azure-Kunden nun sinnvolle Value Added Services anbieten", erläutert er.

Mark Rice, General Manager, Microsoft Worldwide Services Partners, sieht in Ingram Micro als einen "der weltweit führenden Microsoft Azure-Experten". Dies habe man in zahlreichen Kundengesprächen erfahren. Die Zertfizierung sei eine Bestätigung, dass Ingram Micro MSPs beim Aufbau und der Skalierung ihres Azure-Geschäfts voll unterstützen kann.

Als Full Service Provider den Markt umfassend bedienen

Jeder Azure Expert MSP muss für die Zertifizierung einen strengen Screening-Prozess durchlaufen, einschließlich eines zweitägigen Vor-Ort-Audits zur Überprüfung der Expertise in den Managed Services. Das Audit umfasst alle Aspekte des Kundenlebenszyklus von der ersten Bewertung über Architektur und Design bis hin zu einer langfristigen Beziehung zu Azure-Kunden für kontinuierliche Unterstützung und Weiterentwicklung. "Wir belegen mit Erfüllung der sehr anspruchsvollen Kriterien für die Azure Expert MSP Zertifizierung unseren Anspruch, den Markt als Full Service Provider umfassend zu bedienen", erläutert Eric Gitter, Executive Director Software & Cloud bei Ingram Micro Deutschland. Man könne so Resellern mit unterschiedlichster Cloud-Expertise und Portfoliobreite den Einstieg in Azure ermöglichen. "Wir werden so langfristig ihr Partner der Wahl für Workloads jeglicher Ausprägung", meint der Cloud-Experte.

