Mit der Backup-Software von AvePoint ließen sich Daten von Microsoft Office 365 und Dynamics leicht in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung sichern und wiederherstellen, behauptet Florian Gerken, Senior Manager bei Ingram Micro. Denn seiner Meinung nach setzen immer mehr Unternehmen auf den so genannten "Digital Workplace", der von überallher, zu jeder Zeit und im Prinzip von jedem Gerät aus erreichbar sein soll.

Damit könnten Informationsaustausch und kollaborative Zusammenarbeit wesentlich erleichtert und Geschäftsprozesse viel effizienter gestaltet werden. "Insbesondere bei sensiblen Daten stellt sich hier die Frage, wie Inhalte in der Cloud nach Löschung oder Zerstörung rekonstruiert werden können", so der Ingram-Manager weiter. Genau hier setze seiner Ansicht nach AvePoint an und biete leistungsfähige, skalierbare Lösungen, um Daten sicher in die Cloud zu migrieren sowie im Falle von Datenverlust innerhalb kürzester Zeit wiederherzustellen.

Durch die Integration im Ingram Micro Cloud Marketplace verspricht sich AvePoint, über Fachhändler und Systemhäuser auch für Kunden aus dem unteren Mittelstand attraktiver zu erscheinen: "Herr erreichen wir einen für uns bisher unberührten Markt", glaubt Steven Kugler, Director of Sales bei der AvePoint Deutschland GmbH. "Insbesondere Reseller, die im KMU-Umfeld tätig sind, profitieren von den automatisierten Prozessen des Cloud Marketplace und erhalten so wesentlich flexibleren und schnelleren Zugang zu unseren Lösungen", das ist sich der Vertriebsleiter ganz sicher.

