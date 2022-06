Die Abteilung UCC bei Ingram Micro bietet Resellern ab sofort die ThinkSmart-Lösungen des chinesischen Herstellers Lenovo an. Damit können Fachhändler und Systemhäuser flexible Konferenz- und Meeting-Szenarien für alle Plattformen und Raumgrößen anbieten. Sie werden dabei vom UCC-Expertenteam beraten, das die Bedingungen sowie die Machbarkeit überprüft und daraus ein technisches Konzept entwickelt.

Für alle Raumgrößen

Ingram Micro bietet dafür verschiedene Hardware-Bundles für individuelle Raumgrößen an, die durch Zubehör wie Kameras, Soundbars sowie Garantieverlängerungen und Vor-Ort-Support ergänzt werden können. Lenovo ThinkSmart-Lösungen passen sich flexibel allen Plattformen und Raumgrößen an. Zur Überprüfung, ob die angestrebte Konferenzlösung die richtige Option für die individuellen Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten darstellt, können Reseller auf einen Pool an Demogeräten zugreifen.

"Wir pflegen mit Lenovo schon lange eine erfolgreiche Partnerschaft im Bereich Consumer Commercial und freuen uns sehr über den Zugewinn im Bereich Unified Communications & Collaboration", sagt Andreas Röschmann, Senior Manager von Ingram Micro. "Dank der verschiedenen Lösungen für unterschiedliche Anforderungen und Raumgrößen können wir unserem Anspruch noch besser gerecht werden, für jede Kommunikationssituation eine professionelle und effiziente Lösung zu bieten. Hierbei spielt auch die Kombination mit Microsoft Teams Rooms eine wesentliche Rolle."

Verena Peter, Smart Collaboration Channel Lead EMEA bei Lenovo, ergänzt: "Wir freuen uns über die erweiterte Partnerschaft mit Ingram Micro und wollen gemeinsam im Bereich der Lenovo ThinkSmart-Lösungen wachsen. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war, dass Ingram Micro das Thema UCC in einer spezialisierten Business Unit treibt, deren Expertise mit einer sehr großen Kundenbreite und -tiefe einhergeht."

Interessenten erhalten weitere Informationen rund um das Lenovo ThinkSmart-Portfolio sowie den Demogeräte-Pool per E-Mail unter diesem Link an die BU UCC von Ingram Micro.