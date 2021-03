Ingram Micro Cloud, die Cloud-Abteilung des US-Distributors, ist Advanced Consulting Partner und Distributor für Amazon Web Services (AWS). Gemeinsam mit AWS wurde ein neues globales Strategic Collaboration Agreement getroffen. Die mehrjährigen gemeinsamen Investitionen zielen darauf ab, das Wachstum von AWS-Partnern über die Ingram Micro Cloud weltweit zu beschleunigen, heißt es weiter aus der Zentrale des Distributors im kalifornischen Irvine.

Im Rahmen des Vertrags werden Ingram Micro und AWS darauf hinarbeiten, Reichweite und Präsenz in den bestehenden Märkten zu erhöhen. Gleichzeitig wollen sie die Expansion in neue geografische Märkte in EMEA, Lateinamerika und den ASEAN-Staaten antreiben. Dazu will Ingram Micro Cloud die Softwarehersteller bei der Einführung von AWS unterstützen und gleichzeitig die Verbreitung von AWS-Lösungen bei kleinen und mittleren Unternehmenskunden über den Marketplace zu steigern.

Für bestehende und zukünftige AWS-Channel-Partner

Zusätzlich will Ingram Micro Cloud für AWS die Beziehungen zu Systemintegratoren sowie VARs durch seine Partner Enablement- und Support-Initiativen weiter ausbauen. Die Initiativen decken ein breites Spektrum an Sales-Trainings, Methodenentwicklung, technischem Enablement sowie geschäftlichen und finanziellen Supportleistungen ab. Eine neunstufige IaaS-Practice-Building-Methodology von IM Cloud soll AWS-Partnern helfen, einen stabilen AWS-Betrieb aufzubauen.

Beide Unternehmen arbeiten auch zusammen, um das Know-how und die Angebote von Ingram Micro Cloud zu verbessern und neue Hilfsmittel für Channel-Partner zu schaffen. Ingrams AWS Cloud Center of Excellence verfügt derzeit über mehr als hundert AWS-Zertifizierungen. Angeboten werden AWS Professional and Managed Services, AWS Well-Architected Services sowie über den Marketplace automatisierte Go-to-Market-Tools. Partnerprogramme wie AWS Illuminate, AWS Operations and Billing-Services runden das Angebot ab.

ISVs und KMUs im Fokus

„Diese globale Vereinbarung stärkt nicht nur unsere strategische Beziehung zu AWS, sondern unterstreicht auch die zentrale Bedeutung des IaaS-Geschäfts für Ingram Micro Cloud“, erklärt Nimesh Dave, President von Ingram Micro Cloud. „Wir sind begeistert, mit AWS zusammenzuarbeiten und unsere Fähigkeiten, Services, Produkte sowie unser gesamtes Channel-Wissen einzubringen, um unseren Partnern zu helfen, mit AWS schneller erfolgreich zu werden.“

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ingram Micro Cloud zu vertiefen“, sagt Doug Yeum, Head of Global Partner Organization bei AWS. „Durch diese Vereinbarung und mit dem wachsenden AWS-Know-how und dem globalen Netzwerk von Channel-Partnern von Ingram Micro Cloud werden mehr kleine und mittlere Unternehmen und ISVs in der Lage sein, AWS-Services zu nutzen, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen und das Wachstum durch die digitale Transformation zu beschleunigen.“

Weitere Informationen über das AWS-Geschäft von Ingram Micro Cloud gibt es unter diesem Link.