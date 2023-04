Wie die deutsche Niederlassung des US-Distributors in Dornach mitteilt, erhielt Ingram Micro als erster globaler AWS-Distributionspartner den Migration Competency Status von Amazon Web Services (AWS). Diese Auszeichnung bestätigt umfassendes technisches Wissen und professionelles Service-Know-how bei der Migration von Kunden zu AWS in allen Phasen komplexer Migrationsprojekte - von der Analyse bis zum Betrieb.

Mehr Kompetenz, mehr Services

Ingram Micro arbeite seit vielen Jahren erfolgreich mit AWS zusammen und hat in den letzten Jahren mehrere AWS-Kompetenz- und AWS-Service-Delivery-Zertifizierungen erhalten. Durch den neuen Status kann Ingram Micro seinen Vertriebspartnern mehr Vorteile bieten. So könne der Wertschöpfungsprozess beschleunigt werden und für die Partner verspricht der Distributor erweiterten Zugang zu sicheren Cloud-Services für sich und ihre Kunden.

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kosteneffiziente Lösungen für Startups bis hin zu globalen Unternehmen, wirbt der Distributor weiter. AWS hat dazu das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach den passenden Partnern zu helfen, die über umfassende Branchenerfahrung und -kompetenz verfügen.

Weiteres Wachstum prognostiziert

Ingram Micro zitiert zum Thema Public Cloud die IDC, welche eine geschätzte weltweite Umsatzsteigerung bei Enterprise Applications von 279,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 385,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 sieht. Dabei soll nahezu das gesamte Wachstum bei den Ausgaben für diese Software auf Investitionen in die Public Cloud zurückzuführen sein, die bis 2026 fast zwei Drittel des gesamten Umsatzes mit Unternehmensanwendungen ausmachen soll.

"Die Digitale Transformation und die sichere Migration von Applikationen in eine Managed Cloud oder hybride Cloud-Infrastruktur sind für die Wachstumsstrategien, sowohl von Channelpartnern als auch die ihrer Kunden, von entscheidender Bedeutung", erklärt Victor Baez, Senior Vice President Cloud, Ingram Micro. "Migrationsdienste anzubieten, bedeutet für viele unserer Vertriebspartner ein großer Aufwand an Zeit, Manpower und Fachwissen. Wir bei Ingram Micro investieren weiter in diesen Bereich, um die Lücken zu schließen und unsere Partner zu unterstützen, ihre Rolle als zuverlässige Berater erfolgreich zu erfüllen."

"Der AWS Migration Competency Status differenziert Ingram Micro weiter als AWS-Partner und gibt unseren Channel-Partnern Zugang zu Professional Services", sagt Duncan Robinson, Vice President Growth Partners Cloud bei Ingram Micro. "Diese helfen den Partnern dabei, die Cloud-Adoption der Kunden zu beschleunigen und beinhalten technisches Personal, Tools, Schulungen und technischen Support für Partner und ihre Kunden."

"Der AWS Migration Competency Status ist eine große Auszeichnung für Ingram Micro und ermöglicht es unseren Channelpartnern, auch umfangreiche Cloud-Migrationsprojekte zuverlässig und professionell anzugehen", erklärt Igor Guss, Senior Manager IaaS bei der Ingram Micro Distribution GmbH. "Gemeinsam mit AWS helfen wir unseren Channelpartnern, Mehrwerte zu generieren, indem wir ihre Fähigkeiten durch Migration-Assessments, Finanzierung und professionelle Dienstleistungen erweitern und ergänzen."

Weitere Informationen erhalten Partner bei ihrem Ingram Micro-Ansprechpartner oder unter diesem Link.