Reseller können ab sofort auf dem Cloud Marketplace derIngram Micro Deutschlanddie Business Analytics SoftwareIBMSPSS sowie die Endpoint-Management-Plattform IBM MaaS360 mit Watson beziehen. Dieses Angebot steht allen Fachhändlern ohne Einschränkung oder Zertifizierung unter der Rubrik "Business Anwendungen" beziehungsweise "Security" offen.

Mit der Endpoint Management-Plattform MaaS360 mit Watson bietet IBM ein einheitliches kognitives Unified Endpoint Management, welches Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, tragbare Technologien und IoT-Geräte einheitlich verwalten kann.

Die Analytics-Softwaresuite IBM SPSS besteht aus IBM SPSS Statistics und IBM SPSS Modeler. Mit ihr lassen sich Analysen, Prognosen und Trends ableiten, auf deren Basis die Effizienz verbessert und fundierte Unternehmensentscheidungen getroffen werden können.

Erweiterung mit IBM Cloud

Zusätzlich wird das Portfolio in den nächsten Wochen um die IBM Cloud erweitert. Damit haben alle Business Partner die Möglichkeit, sämtliche Infrastruktur, Plattform- und Watson-Services der IBM Cloud an Endkunden zu vermarkten.

"Ich freue mich, dass wir die langjährige Zusammenarbeit mit IBM auf unserem Cloud Marketplace weiter vertiefen konnten", erklärt Alexander Maier, Vice President & Chief Country Executive Germany bei Ingram Micro. "Mit den beiden Neuzugängen geben wir in Kooperation mit dem Hersteller jedem Businesspartner die Möglichkeit, IBM ohne großen Zertifizierungsaufwand in das eigene Portfolio aufzunehmen."

"Das Angebot von IBM Lösungen wie das IBM Cloud-Portfolio über denIngram Cloud Marketplacespiegelt wider, dass IBM den Wert der Ingram Micro Value Add Distribution und ihre Möglichkeiten der digitalen Distribution erkannt hat", so Vincent Zandvliet, Global Managing Director für Ingram Micro bei IBM. "Ingram Micro versteht die Weiterentwicklung der Distributionsrolle und hat erhebliche Investitionen in den Aufbau einer hochmodernen digitalen Distributions-Plattform getätigt. Diese Funktionen der digitalen Distribution von Ingram Micro bieten IBM Zugang zu zahlreichen neuen Kunden in Deutschland und Europa."