Mit der Übernahme von Avnet hat sich Tech Data einen gewissen Vorsprung im Bereich Cyber Security erarbeitet. Doch Ingram Micro holt hier mächtig auf und baut das eigene Cyber-Security-Portfolio massiv aus. So öffnet der Distributor zwei weitere auf Cyber Security spezialisierte Centers of Excellence (COE) in der Region EMEA (Europa, Nahost, Afrika).

Ein COE existiert bereits in Dubai, ein weiteres kommt in Osteuropa hinzu und ein drittes in den Niederlanden. In allen drei COEs wird Ingram Micro spezielle Cyber-Security-Schulungen anbieten, erweiterten Support leisten, Managed Security Services zum Laufen bringen und tiefgehende Cyber-Security-Beratung offerieren. Damit möchte der Distributor seine Reseller und Cyber-Security-Lieferanten bei der Marktdurchdringung unterstützen.

Dr. Ali Baghdadi, Senior Vice President & Chief Country Executive bei Ingram Micro META (Nahost, Türkei und Afrika), wird die neue EMEA-weite Cyber-Security-Division des Broadliners leiten, und freut sich schon mächtig darauf, dieses Geschäftsfeld voranzutreiben: "In vielen Regionen hat sich unser Cyber-Security-Business bereits erfolgreich entwickelt. Wir werden hier eng mit unseren Kollegen zusammenarbeiten und auf Basis von Best Practices unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio ausbauen."

Alexander Maier, Vice President & Chief Country Executive bei Ingram Micro Deutschland, begrüßt ausdrücklich das EMEA-weite Cyber-Security-Engagement seines Arbeitgebers: "Mit diesem Schritt unterstreichen wir unsere Position als Anbieter mit globaler Stärke und regionaler Expertise. Insbesondere beim Thema Cyber Security ist es unbedingt notwendig, bei der Umsetzung einer weltweiten Strategie die regionalen Gegebenheiten und Anforderungen zu berücksichtigen, um für unsere Kunden individuelle, wirksame Szenarien zu entwickeln."