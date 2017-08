Den 45ten Geburtstag feierte Ingram Micro mit den Beschäftigten und deren Familien. Im Aschheimer Ortsteil Dornach bei München fanden fast 1.000 Teilnehmer zusammen. Gemeinsam mit Ernesto Schmutter, Senior Vice President & Chief Executive Germany von Ingram Micro, eröffnete die zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Aschheim, Maria Knoller, die Geburtstagsfeier per Fassbier-Anstich. Natürlich ließ sich Frau Knoller nicht nehmen, einem der größten Arbeitgeber der Gemeinde für die Treue zu danken.

Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Mitglieder der Ingram Micro Deutschland-Geschäftsleitung stoßen gemeinsam auf den 45ten Geburtstag an- Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Ingram Micro Deutschland-Chef Ernesto Schmutter: "Kontinuität durch Wandel – der Grund, warum wir so lange erfolgreich sind liegt in unserer Veränderungsfähigkeit. Dies basiert zum wesentlichen Teil auf dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag mit viel Herzblut die Herausforderungen des dynamischen Markts hervorragend meistern. Ohne ein starkes Team wäre es nicht möglich, unsere Marktposition über all die Jahre stabil zu halten und zu stärken. Ebenso möchte ich unseren Herstellern und Fachhändlern danken für die langjährigen Partnerschaften, auf die wir stets bauen können und die wir gemeinsam weiterentwickeln. Ich freue mich auf die Zukunft mit unseren verlässlichen Wegbegleitern und innovativen, spannenden Technologien!" Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Maria Knoller, zweite Bürrgermeisterin von Aschheim, bedankt sich bei Ingram Micro für die Treue.

Einen Tag später wurden die Feierlichkeiten am Standort in Straubing fortgesetzt. Interessierte Familienangehörige erhielten dabei die Möglichkeit, bei einer geführten Tour einen Blick hinter die Kulissen von Europas größtem IT-Distributionszentrum zu werfen.

Lesetipp: Warum heißt Ingram Micro eigentlich Ingram Micro?

45 Jahre Ingram Micro in Deutschland

Zwölf Jahre nach der Firmengründung, 1983, wurde Macrotron - bis dato "nur" ein Komponenten-Großhändler - mit dem Siegeszug des PCs ein waschechter IT-Distributor. Die Umfirmierung zur Ingram Micro Distribution GmbH folgte im Jahr 2002 - vier Jahre nach der Übernahme Macrotrons durch den US-amerikanischen Ingram Micro-Konzern. Mittlerweile in chinesischer Hand - Ende 2016 wurde Ingram Micro durch die HNA Group mit Hauptsitz in China übernommen - blickt der IT-Distributor in eine spannende Zukunft, in der Technologien wie Cloud Computing, Big Data, IoT, Block Chain und Künstliche Intelligenz den IT-Markt dominieren werden.