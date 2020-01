Die Ingram Micro Distribution GmbH hat in ihrem Solution Center in Dornach eine komplette Lenovo Server- und Storage-Umgebung im Einsatz. Diese soll für Test- und Trainingszwecke, Live-Demos und Hands-on Trainings für den Ausbau der Partner-Expertise sorgen.

Ingram Micro bietet im Solution Center eine einheitliche Plattform für Hardware- und Software-Umgebungen die Partnern komplexe Infrastrukturen für Test- und Trainingszwecke sowie Zertifizierungen zur Verfügung stellen kann. Derzeit sind die Business Units der Advanced Solutions von Cisco, Dell Technologies und HPE über IBM und NetApp bis hin zu den BUs Software & Cloud, Powermanagement mit APC und Eaton sowie nun auch Lenovo dabei.

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurden vier Lenovo-Server installiert. Sie verfügen über Intel Xeon CPUs mit insgesamt 68 Cores, ein Terabyte RAM und rund 34 TB Festplattenspeicher. Für das erste Quartal 2020 ist zudem ein Ausbau mit AMD-basierten Servern geplant.

Positives Feedback

In Hands-on Workshops lernen Teilnehmer live, wie die Lenovo Server- und Storage-Systeme eingerichtet und verwaltet werden. Das erste Basistraining Mitte Januar 2020 stieß auf großes Interesse, weitere vertiefende Trainingsmodule sind in der Vorbereitung, heißt es weiter aus Dornach.

„Die Eröffnung des neuen Solution Centers im Frühjahr 2019 war für uns ein Meilenstein“, erklärt Mike Cramer, Senior Manager IBM & Lenovo bei Ingram Micro. „Wir haben seitdem schon rund 50 Hardware Trainings unterschiedlicher Hersteller durchgeführt und in zahlreichen Meetings und Workshops über 350 Partner vor Ort informiert und trainiert. Das Feedback ist durchweg begeistert.“

„Mit der Integration von Lenovo Server und Storage Hardware in das Solution Center bauen wir nun das Portfolio weiter aus und können so Partnern in Hands-on Workshops und Live-Demos helfen, mit geringem Zeit- und Kostenaufwand ihr Know-how im Lenovo-Umfeld schneller aufzubauen oder zu vertiefen“, ergänzt Cramer.

Näheres zum Ingram Micro Solution Center gibt es auch per E-Mail unter diesem Link. Das Lenovo-Team von Ingram Micro kann ebenfalls per E-Mail hier angefragt werden.