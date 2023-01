Ingram Micro und AvePoint haben ihre Zusammenarbeit intensiviert und bieten ab sofort für Reseller auch die Jahreslizenzen der AvePoint-Plattform für SaaS und Datenmanagement an. Die Cloud-Lösung migriert, verwaltet und schützt Daten für eine sichere digitale Zusammenarbeit via Microsoft Cloud, SharePoint, Salesforce und Google.

Reseller können neben den monatlichen Abonnements auch die Jahreslizenzen des AvePoint-Portfolios wahlweise über den klassischen Vertriebsweg oder mit wenigen Klicks über Ingram Micros Cloud Marketplace buchen. Zudem steht das Distributoren-Team bei der Planung sowie der Abwicklung von Projekten zur Seite und berät individuell zum Thema Datensicherheit.

Klassisch oder über den Marketplace

"Mehrfach ausgezeichnet als 'Microsoft Partner of the Year', bietet AvePoint ein vollständiges Angebot von SaaS-Lösungen zur Datenmigration, -verwaltung und -sicherung, das vor allem das kleine und mittlere Marktsegment adressiert", erklärt Atila Kaplan, Director Cloud & Software, bei Ingram Micro. "Die AvePoint-Lösungen erweitern die Möglichkeiten von Cloud-basierten Umgebungen und maximieren damit den Nutzen und die Effizienz für die Kunden bei der digitalen, kollaborativen Zusammenarbeit."

"Dabei spielt die Distribution eine bedeutende Rolle, um langfristig die Marktanforderungen bedienen zu können", so Steven Kugler, VP Sales DACH bei AvePoint Deutschland. "Dies gelingt uns im Schulterschluss mit Ingram Micro, der als erster Distributor in der DACH-Region über die Monatsabonnements hinaus auch die jährliche Lizenzierung über den Cloud Marketplace für Partner ermöglicht. Des Weiteren bietet Ingram Micro außerhalb des Marketplace das gesamte AvePoint-Lösungsportfolio an. So gelingt es Partnern, ihr Dienstleistungsgeschäft ideal auf den Lösungen von AvePoint aufzubauen und die Anforderungen ihrer Kunden umfassend abzudecken."

Weitere Informationen sind bei Ingram Micro per E-Mail unter diesem Link erhältlich oder auf der Herstellerseite hier.