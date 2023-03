Ingram Micro Lifecycle in Flensburg ist Spezialist für Vorwärts- und Rückwärtslogistik und hat nun mit Elektronikvermieter Grover Deutschland GmbH einen Kooperationsvertrag geschlossen. Ab sofort übernimmt Ingram Micro Lifecycle die Reverse Logistics für den Berliner Technologieanbieter, der so zusammen mit der Distributionstochter die Wiederverwertung elektronischer Geräte unterstützt.

Kreislaufwirtschaft und Recycling

Grover vermietet Elektronikartikel so oft wie möglich an verschiedene Nutzer. Dieser Kreislauf aus Vermieten, anschließendem Wiederaufbereiten der Geräte und erneutem Vermieten, soll die Nutzbarkeit und damit die Lebensdauer der Tech-Produkte verlängern. Je mehr Menschen Geräte mieten, anstatt sie neu zu kaufen, desto besser stehen die Chancen, Ressourcen zu schonen und Elektroschrott zu vermeiden, so der Gedanke.

Die Flensburger Ingram Micro-Tochter bringt langjährige Expertise in Logistik, Retouren-Management, Aufarbeitung, Reparatur und zertifizierter Datenlöschung in die Zusammenarbeit ein. Die Services für Grover umfassen vier Arten von Retouren: reguläre Rücksendungen am Ende der Vertragslaufzeit, Rückgabe beschädigter Produkte sowie Rückrufe und die Abwicklung nicht zustellbarer Pakete. Je nach Zustand kommen die Produkte in die Aufbereitung, werden repariert, zerlegt und in Einzelkomponenten weiterverkauft oder bei irreparablen Schäden recycelt.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Grover, deren Produktpalette wir durch unser breites Serviceportfolio technologisch zukunftsweisend ergänzen", so Eric Rositzki, Managing Director Lifecycle Services bei Ingram Micro. "Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Reparatur, Aufarbeitung und Datenlöschung bieten wir Grover Lösungen, die wir genau auf die Anforderungen zugeschnitten haben. Damit leisten wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag für die Maximierung der Kreislaufwirtschaft."

"Ein Großteil der Tech-Produkte, die wir in 2022 vermietet und versendet haben, werden im Laufe des Jahres 2023 an Ingram Micro zurückgeschickt", erkärt Marcel Kroek, Head of Recommerce bei Grover. "Mit Ingram Micro als erfahrenen Logistikpartner mit Spezialisierungen für unter anderem Retouren und Reparatur sind wir damit bestens aufgestellt. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit ein vielversprechendes Wachstumspotenzial für Grover - dank Ingram Micros zahlreicher Standorte und Services in Europa."

Weitere Informationen über die neue Zusammenarbeit erhalten Fachhandelspartner telefonisch unter 089 4208-2350 und bei Grover.