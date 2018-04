Für ihre inzwischen traditionelle Veranstaltung im Münchener Norden verspricht die Ingram Micro Distribution GmbH alle namhaften ITK-Hersteller zu präsentieren. Die "Top - Die ITK-Messe" will sich erneut als ideale Plattform zur Präsentation neuester Technologietrends und zum persönlichen Austausch bewähren.

In Workshops und Vorträgen von renommierten Herstellerpartnern kann sich der Besucher praxisnah über Trends und Business-Themen informieren sowie Fragen direkt an die Experten der über 130 ausstellenden Hersteller richten. In der gerade vorgestellten Agenda versprechen die Keynotes von Cisco, Microsoft sowie der GfK für exklusive und tiefgehende Informationen. Auch das Experten-Interview mit Prof. Marco Gercke, Spezialist für Cybercrime, lohnt ein Besuch an der Hauptbühne.

Unter dem Motto "Business Bakery - Services ganz nach Ihrem Geschmack" zeigt IM auf einer kompakten Fläche das gesamte Spektrum an Dienstleistungen von den Lifecycle Services über die Logistik bis zu den Trainings. Im Value-Bereich in Halle 2 haben die Messeteilnehmer die Möglichkeit, an "Value Guided Touren" teilzunehmen.

Unterhaltung kommt nicht zu kurz

Darüber hinaus bietet Ingram Micro ein vielfältiges Programm, wie etwa ein Gewinnspiel für eine Reise nach Mailand für zwei Personen, inklusive Tickets für das Formel-1-Rennen in Monza. Nach der Messe darf natürlich die legendäre TOP-Party ab 18:30 Uhr in der Halle 4 des MOC nicht fehlen.

"Die TOP ist für Reseller wie Hersteller eine wertvolle Plattform, um neue Businessideen zu entwickeln", erklärt Alexander Maier, Vice President und Chief Country Executive Germany von Ingram Micro. "Reseller haben die Gelegenheit, sich über Produktneuheiten und innovative Technologielösungen zu informieren. Sie können sich in unserer großen Sales & Services Area von unseren Ingram Micro-Experten persönlich beraten lassen, um gemeinsame Projekte aufzusetzen, Trendthemen erfolgreich zu treiben und ihr Business auszubauen."

Fachhandelspartner können sich unter diesem Link zur Messe anmelden. Dort finden sich auch die komplette Ausstellerliste, die Agenda und weitere wissenswerte Infos zur "Top 2018 - Die ITK-Messe". (KEW)