Wie die deutsche Niederlassung in Dornach mitteilt, verwalten Ingram Micro und die Tochter CloudBlue dank einer Steigerung um 100 Prozent in den letzten zwölf Monaten nun weltweit mehr als 10 Millionen Plätze (Seats) und nenne dies „einen weiterer Meilenstein im Cloud Business“.

Seit dem Launch des Cloud Marketplace im Jahr 2009 hat Ingram Micro mehr als 600 Millionen US-Dollar in die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts investiert. Das Angebot wird dabei stetig um Produkte und Services in den Kategorien Kommunikation, Zusammenarbeit, Security sowie Backup und Disaster Recovery erweitert.

Fachhandelspartner können ihren Endkunden über die automatisierte End-to-End E-Commerce-Plattform innerhalb weniger Minuten Lösungen und Services bereitstellen. Gleichzeitig bietet er den Resellern praktische Tools zur Optimierung ihrer eigenen Backoffice-Tätigkeiten rund um das Cloud-Geschäft.

Neben Marketing- und Vertriebsmaterialien zum Cloud-Angebot im integrierten „Go-to-Market Hub“, unterstützen die Support-Experten von Ingram Micro Cloud den Reseller bei Bedarf auch mit technischem Fachwissen.

„Diese phänomenale Wachstumsrate ist ein Beleg für die große, weltweite Relevanz unseres Cloud Marketplace für den Channel", so Nimesh Davé, President von Ingram Micro Cloud und CloudBlue. „Sie zeigt, dass wir mit unserem umfassenden Technologieangebot auf dem Cloud Marketplace sowie den Ressourcen und dem Support unserer More-as-a-Service-Kampagne die Reseller in die Lage versetzen, auch komplexe Business-Anforderungen erfolgreich zu lösen und entsprechend zu monetisieren.“

„Wir sind stolz darauf, mit unserer starken Partner Community in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wachstum zu leisten“, sagt Eric Gitter, Executive Director Cloud, Security & Software, Ingram Micro Deutschland. „Die großartige Steigerung unserer Nutzerzahlen in Deutschland reflektiert für uns, dass die Cloud mittlerweile vollumfänglich in diesem Marktsegment angekommen ist.“