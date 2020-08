Ingram Micro erhielt Verstärkung durch eine international erfahrene Marketing-Spezialistin: Seit dem 3. August 2020 verantwortet Susanne Böck als Head of Marketing Germany das gesamte Marketing des Distributors und berichtet in dieser Funktion an Klaus Donath, Executive Director Sales & Business Enablement.

Zu ihren Aufgabenbereichen gehören das Channel-Marketing, sowie die Verantwortung für Marketingmaterialien und Events. Böck verfügt über umfassende Erfahrung in den Segmenten B2B- und Digital Marketing, Entwicklung von Go-to-Market-Strategien und Business Development. Zuletzt war sie als Marketing Director Festlandeuropa beim Cloud-Spezialisten Mimecast beschäftigt, bei dem sie das Marketing in der Region DACH sowie den Beneluxländern und Skandinavien verantwortete. Zu ihren Stationen zählten unter anderem Positionen als Director Projects & Consulting bei den-Agentur Webmedia7, als Field Marketing Managerin beim CMS-Hersteller Acquia, als Head of Marketing beim IT-Dienstleister Henrichsen AG und als Team Lead Marketing EMEA bei dem Softwareanbieter Sugar CRM.

Klaus Donath, Executive Director Sales & Business Enablement, bei Ingram Micro, freut sich, wir mit Susanne Böck eine Spezialistin mit langjähriger Expertise im B2B- und digitalen Marketing gewonnen zu haben: "Sie wird nun alle Marketingaktivitäten unter ihrer Verantwortung bündeln und in der Entwicklung von Marketingansätzen auch ihre internationale Erfahrung einbringen. Unsere Partner werden damit in der Entwicklung strategischer Konzepte sowie in der Generierung von Neugeschäft von umfassender Unterstützung profitieren."

Laut Donath richtet Ingram Micro derzeit die eigenen Marketingaktivitäten auf die Digitale Transformation bei den Partnern aus: "Im Zuge der Digitalisierung werden die Anforderungen unserer Partner an Marketingprogramme immer vielschichtiger und komplexer. Wir wollen sie deshalb verstärkt in der Ausweitung ihrer Kompetenzen in Bezug auf Online-Marketing, Lead Generation, Lead Nurturing, CRM und Go-to-Market Strategien unterstützen."

Susanne Böck freut sich sehr auf die neue Herausforderung bei Ingram Micro und baut darauf, gemeinsam mit dem Team das Marketing des Distributors zu transformieren: "Gerade in der aktuell herausfordernden Zeit werden wir mit den passenden digitalen Ansätzen, einem starken Fokus auf die Customer Journey, einer verbesserten Omnichannel-Experience sowie der Optimierung der Marketing Performance unsere Partner gezielt und effektiv unterstützen."