Die deutsche Niederlassung von Ingram Micro ergänzt ihr Angebot auf dem Cloud Marketplace um die Backup-Lösung Anycloud Backup for 365. Der dänische Anbieter Anycloud kombiniert darin die Software Veeam Backup for Microsoft 365 mit der IBM Cloud, die so global über Cloud-Marktplätze bereitgestellt werden kann.

Sicheres Backup für Microsoft 365

Anycloud Backup for 365 wird in einem echten Cloud-to-Cloud-Modell bereitgestellt, das die Veeam-Technologie mit IBM Cloud Object Storage kombiniert. Die Einrichtung, Datensicherung und Wiederherstellung erfolgt über eine einfach zu bedienende Web-Oberfläche. Enthalten sind leistungsstarke Funktionen, wie etwa das Recht auf "Vergessenwerden", Segregation of Duties (SoD) und Schutz vor Insider-Threats. Die Kunden haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen globalen IBM Cloud-Standorten zu wählen. Dadurch sei sichergestellt, dass ihre Daten in der jeweils bevorzugten Region geschützt sind, verspricht der Distributor.

"Unsere wesentlichen Kriterien bei der Auswahl unserer Herstellerpartner sind Innovation und Qualität ihrer Services", erklärt Britta Appel, Senior Manager Availability & Virtualization bei der Ingram Micro Distribution GmbH. "Mit der Backup-Lösung von Anycloud sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einfach zu bedienende Lösung bereitzustellen, die die Daten der Endkunden außerhalb der Microsoft-Umgebung zuverlässig schützt."

"Ich freue mich sehr über die Kooperation mit Ingram Micro, um unser BaaS-Angebot in neue Märkte zu bringen", sagt Gregor Frimodt-Møller, CEO von Anycloud. "Der Kern unseres Unternehmens ist es, einfache und qualitativ hochwertige Angebote zu schaffen, die sich durch Compliance auszeichnen. Die Zusammenarbeit mit Ingram Micro unterstützt uns maßgeblich dabei, unsere Channel-Strategie weiter auszubauen."

Weitere Informationen zu Anycloud erhalten die Fachhandelspartner von Ingram Micro unter diesem Link.