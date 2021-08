Ingram Micro vertreibt ab sofort das komplette Nutanix-Portfolio in Deutschland. Der Distributor will es damit seinen Kunden ermöglichen, bei Unternehmen Hybride Multi-Clouds aufzubauen und ihr Geschäftsmodell in Richtung Beratung und Service zu erweitern. Dabei orientiert sich der Distributor an den Leitgedanken des neuen Partnerprogramms von Nutanix. Weitere Nutanix-Distributoren in Deutschland sind schon seit 2013 ADN, Tech Data und TIM. Also hat die schon 2014 eingegangenen Partnerschaft zumindest in Deutschland inzwischen wieder aufgelöst.

Hyperkonvergente Infrastruktursoftware von Nutanix sorgt dafür, dass interne und externe IT-Ressourcen ineinandergreifen und sich zentral managen lassen - sei es eigene hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) oder Angebote in der Public Cloud. Dabei bietet Nutanix zwar noch eigene Hardware an, hat sich aber in der jüngeren Vergangenheit immer stärker zum Software-Anbieter gewandelt und setzt verstärkt auf Partnerschaften mit Hardware-Herstellern - aktuell Dell, Fujitsu, HPE, Inspur und Lenovo.

Geschäftsmodell in Richtung Beratung und Service entwickeln

Mit den Nutanix-Produkten lassen sich nicht nur Anwendungen und Services, sondern auch Lizenzen und Abonnements von einer Umgebung zur anderen portieren. Es geht also nicht nur um den Vertrieb, sondern die kontinuierliche Betreuung, Anpassung und Optimierung der Infrastruktur. "Für Channel-Partner bedeutet das, dass sie ihre Geschäftsmodelle ebenfalls in Richtung Beratung und Service weiterentwickeln müssen", erklärt Thomas Huber, Director Channel & OEM Sales bei Nutanix in Deutschland und Österreich.

Auf diesem Weg unterstütze Nutanix die Channel-Partner nach Kräften. Huber weiter: "Ingram Micro verfolgt als Distributor die gleiche Philosophie wie wir. Unsere Elevate-Lösungspartner haben damit bei ihrer Transformation einen weiteren starken Partner zur Seite. Wir freuen uns deshalb sehr, Ingram Micro als Distributor in unserer Partnerlandschaft begrüßen und mit dessen hochmotiviertem Nutanix-Team zusammenarbeiten zu dürfen."

Was Ingram Micro mit Nutanix vor hat

Als langjähriger Partner der Infrastruktur-Hardwareanbieter Dell Technologies, Fujitsu, HPE und Lenovo und sowie der Public-Cloud-Provider Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) ist Ingram Micro gut positioniert, um das Bindeglied Nutanix mit anzubieten. Über das Lösungs-Know-how zu Nutanix-Betriebsmodellen für die hybride Multi-Cloud verfügt der Distributor bereits aus seiner Erfahrung mit den Hardware-Lieferanten. In einem Multi-Vendor-Solution-Center bietet er zudem eine Infrastruktur, auf der neue und bestehende Partner Proof of Concepts (PoC) durchführen können.

"Durch unsere Partnerschaft mit Nutanix ermöglichen wir es unseren Channel-Partnern, den kompletten Cloud-Stack auf Basis einer hyperkonvergenten Infrastruktur zu implementieren und zu betreiben", verspricht Sascha Colombo, Senior Manager bei Ingram Micro. "Als Trusted Advisor können sie für ihre Kunden eine moderne Infrastruktur aufbauen, mit deren Hilfe sich verschiedene Workloads in der Cloud und On-Premises parallel betreiben lassen. So greifen die Vorteile der Public-Cloud wie Skalierbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, gepaart mit einem verbrauchsorientierten Abrechnungsmodell, ohne auf die Datenhoheit einer Private-Cloud verzichten zu müssen." Das verschaffe mittelständische Unternehmen genau die Freiräume, die sie für ihre digitale Transformation und Innovationen benötigen, versichert der Ingram-Manager.

