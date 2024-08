Ingram Micro vertreibt jetzt auch in Deutschland die Backup-Storage-Appliance Ootbi von Object First. Object First ist die Absicherung von Veeam Software Backups spezialisiert, Zielgruppe sind vor allem mittelständische Unternehmen. Der Name der Appliance - Ootbi - steht für "Out-of-the-box immutability" und sagt damit Eingeweihten schon, um was es geht. Ingram Micro ergänzt damit sein Angebot zur Absciherung von Veeam-Kunden weiter: Erst im März diesen Jahres kam dafür "Blocky for Veeam" von Grau Data hinzu.

In Ootbi ist eine proprietäre, unveränderliche Objektspeichertechnologie verbaut. Sie soll schnelles Backup und kurze Wiederherstellungszeiten gewährleisten. Interessanter Hintergrund: Hinter Object First stecken Ratmir Timashev und Andrei Baronov - die auch schon als Gründer von Veeam aktiv waren und das Unternehmen dann nach dem Verkauf an einen Investor verlassen haben. Sie wissen also, um was es geht. Und ähnlich wie mit Veeam wollen sie auch mit Object First zwar in einer Nische anfangen, das Angebot aber dann durchaus auf angrenzende Bereiche erweitern.

"Veeam-Kunden erhalten damit einen sicheren Backup-Speicher, der in die Backup-Infrastruktur integriert werden kann", beschreibt Ingram Micro den Neuzugang im Portfolio. "Die Komplexität von Speicher- oder Sicherheitsmanagement wird dadurch nicht erhöht und es sind keine speziellen Kenntnisse zu Speicher- oder Sicherheitsaspekten erforderlich."

"Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware bietet Object First damit eine skalierbare und einfach zu verwaltende Lösung, die Ransomware-Resilienz gewährleistet", erklärt Britta Appel, Head of Category Software bei Ingram Micro. "Wir sind stolz darauf, als erster Distributor in Deutschland unseren Kunden durch diese Partnerschaft aufeinander aufbauende Synergien und Mehrwerte zu bieten und ihre Backup- und Wiederherstellungsstrategien auf ein neues Niveau zu heben."

"Ootbi bietet sicheren Schutz vor Ransomware-Angriffen mithilfe eines Backup Storage, der einfach zu implementieren ist und eine unschlagbare Performance ohne komplexen Management-Overhead bietet", verspricht Mark Haddleton, Director of Channel Sales EMEA bei Object First. "Wir freuen uns sehr, mit einem starken Vertriebspartner wie Ingram Micro zusammenzuarbeiten, der über enge Beziehungen zum Veeam-Partnernetzwerk verfügt", sagt Mark Haddleton, Director of Channel Sales EMEA bei Object First.

Weitere Informationen erhalten interessierte Reseller bei Ingram Micro unter +49 89 4208-2322 oder objectfirst.de@ingrammicro.com und mehr zu Object First lesen Sie bei ChannelPartner hier.

Mehr zum Thema

Ingram Micro nimmt “Blocky for Veeam” ins Portfolio

Veeam rüstet beim Ransomware-Schutz auf

Das neue Partnerprogramm von Veeam

Channel Excellence Awards 2024 - Veeam bei Software vorn

Die Rolle des Backups bei einer Ransomware-Attacke