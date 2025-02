Durch die neue Kooperation von Ingram Micro Deutschland und der Opengear, Inc. haben Reseller in Deutschland ab sofort Zugriff auf die Smart-Out-of-Band- und Failover-to-Cellular-Lösungen des Herstellers aus New Jersey. Damit baut Ingram Micro Deutschland sein Angebot an Netzwerk- und Datacenter-Technologien aus und ermöglicht Resellern in Deutschland den Zugang zu den Cisco-zertifizierten Remote-Management-Lösungen von Opengear. Insbesondere MSP, die auf zuverlässige und zukunftsorientierte Lösungen im Bereich Advanced Networking und Datacenter setzen, können vom Opengear Portfolio profitieren, wirbt der Distributor.

Lösungen für Netzwerke und Rechenzentren

Als Cisco Preferred Solution Partner bietet Opengear Lösungen für Netzwerke und Rechenzentren. Die Network Resilience Platform von Opengear integriert Smart OOB, Failover to Cellular und Automatisierung, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Über die Software Lighthouse bilden die Konsolenserver eine unabhängige Verwaltungsebene, die eine zentrale Steuerung und einen sicheren Fernzugriff ermöglicht. Unterstützt wird die Automatisierung mit Tools wie Docker-Containern und Python-Laufzeitumgebungen.

"Mit den Out-of-Band-Management-Lösungen von Opengear können unsere Kunden die Ausfallsicherheit ihrer Netzwerke in Rechenzentren und Unternehmensumgebungen weiter verbessern", erklärt Atila Kaplan, Executive Director Category Management bei Ingram Micro Deutschland. "Als Cisco Preferred Solution Partner bietet Opengear eine von Cisco zugelassene Lösung an, die es unseren Kunden ermöglicht, bestehende Projekte auszuweiten sowie neue Projekte zu generieren."

"Unsere Zusammenarbeit mit Ingram Micro Deutschland stärkt die Dynamik von Opengear in der EMEA-Region und unterstreicht unsere Führungsrolle im Bereich Netzwerk-Resilienz", sagt Alan Stewart-Brown, Vice President EMEA bei Opengear. "Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit auszubauen, indem wir unseren deutschen Reseller-Partnern unsere zu 100 Prozent auf den Channel ausgerichteten Lösungen anbieten. Diese Lösungen ergänzen die bestehenden Angebote von Cisco und helfen Resellern, sich zu differenzieren und gleichzeitig die Netzwerk-Resilienz und Business Continuity ihrer Kunden zu verbessern."

Weitere Informationen erhalten Reseller bei Ingram Micro per E-Mail unter diesem Link.