Aktuell sind nur die Produkte "GoToMeeting", "GoToWebinar" und "GoToRoom" von LogMeIn im Cloud Marketplace von Ingram Micro verfügbar, weitere Lösungen, etwa "GoToConnect", "Rescue", "GoToAssist", "Central" und die "LastPass"-Systeme aus dem IT-Security-Bereich sollen in Kürze dazustoßen. Damit erweitert der Broadliner sein Portfolio an Software für den hybriden Arbeitsalltag um die Produkte eines weiteren namhaften UCC-Herstellers.

GoToMeeting ist eine Videokonferenzlösung für bis zu 250 Teilnehmer. Über ein Plug-in lässt sich dieses UCC-Werkzeug in Microsoft Outlook integrieren, dadurch können Videokonferenzen direkt in Outlook geplant und gestartet werden. GoToWebinar eignet sich für virtuelle Webinare, GoToRoom ist ein aus Hard- und Software kombiniertes Paket für Videokonferenz-Räume unterschiedlicher Größe.

Eric Gitter, Executive Director Global Customer Success bei Ingram Micro, freut sich, mit den UCC-Lösungen von LogMeIn das Portfolio im Cloud Marketplace strategisch ausbauen zu können: "Für den Modern Workplace bieten wir alles aus einer Hand. Die Produkte von LogMeIn sind in Zeiten von Homeoffice eine wertvolle Ergänzung unseres Cloud-Angebots."

Partnerschaften zwischen Ingram Micro und LogMeIn bestehen bereits im Vereinigten Königreich, in Frankreich, den USA und Singapur. Umso mehr freut es Amanda Jardine, Senior Director, Channel Marketing bei LogMeIn, nun auch die deutschen Reseller von Ingram Micro beliefern zu können: "Wir wissen, dass viele unserer Produkte unverzichtbare Werkzeuge für flexibles und sicheres Arbeiten sein werden. Unsere Partnerschaft mit Ingram Micro macht es einfacher denn je, diese Produkte in die Unternehmen zu bringen, die sie am meisten brauchen."

