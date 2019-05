Wie deutsche Niederlassung des US-Broadliners Ingram Micro Inc. mitteilt, können ab sofort individuelle Server- und Storage-Lösungen der Super Micro Computer Inc. über einen Konfigurator betriebsbereit bestellt und gefertigt werden. Einfach in der Bedienung, können die User die einzelnen Komponenten schrittweise zu einem kompletten System inklusive Betriebssystem und Garantieerweiterung zusammenstellen. Die Preise und Verfügbarkeiten werden dabei in Echtzeit angezeigt.

Für die Zusammenstellung von Servern und Storage hat Ingram Micro ein eigenes Tool entwickelt, das gezielt die Anforderungen der SMB-Klientel bedient. Fachhändler können auf den Baukasten ab sofort zugreifen und ihn dank seiner intuitiv gestalteten Benutzeroberfläche auch gleich nutzen, verspricht der Distributor.

Kontrollierte Konfiguration

Die einzelnen Komponenten lassen sich per Klick auswählen und zum gewünschten System zusammensetzen. Eine integrierte Plausibilitätskontrolle prüft dabei automatisch, ob Art und Anzahl der Bestandteile miteinander kompatibel sind. Während des Vorgangs werden Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit angezeigt. Zudem kann der Reseller das passende Betriebssystem sowie bei Bedarf auch eine Garantieerweiterung hinzufügen.



Die Assemblierung der Hardware sowie der Testlauf der Systeme werden danach komplett im Ingram Micro Logistikzentrum in Straubing durchgeführt. Dadurch minimiert sich die Produktions- und Lieferzeit von der Bestellung bis zur Installation. Der optional zubuchbare Vor-Ort-Service und die After-Sales-Beratung komplettieren das Angebot.

„Speziell im SMB-Umfeld sind unkomplizierte Tools gefragt, mit denen unsere Partner Server- und Storage-Konfigurationen nach individuellen Vorgaben zeitnah anbieten und betriebsbereit liefern können“, erklärt Atila Kaplan, Director Core Solutions bei Ingram Micro. „Diese Anforderungen decken wir mit dem Supermicro Konfigurator komplett ab. Mit dem optionalen After-Sales-Service oder der Garantieerweiterung unterstützen wir den Reseller zudem dabei, sein Geschäft mit passenden Serviceangeboten auszuweiten.“

Auf der Ingram Micro TOP am 21. Mai 2019 im MOC München können sich die Besucher im Rahmen eines Workshops einen ersten Eindruck vom neuen Supermicro-Konfigurator machen. Registrierte Fachhandelskunden von Ingram Micro Unter können hier auf das Tool zugreifen.