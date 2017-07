Die Ingram Micro Distribution GmbH startet zusammen mit Lexmark ein Incentive bis zum Jahresende rund um Drucker- und Imaging. Im Rahmen dieser Aktion verleiht der Münchener Distributor für die jeweils Besten in drei Kategorien einen Channel Award. Die Preisträger sowie weitere sieben Teilnehmer können sich dann bereits auf das Abenteuer Afrika und Safari freuen.

Mit weiten Steppen, wilden Tiere und traumhaften Sonnenuntergängen locken die Veranstalter zur Teilnahme am Verkaufswettbewerb. Interessierte Fachhändler können sich jederzeit kostenfrei zur Umsatz-Aktion anmelden und erhalten danach ihre persönliche Zielvorgabe. Diese muss dann bis zum 31. Dezember 2017 erreicht werden, um die Chance auf Südafrika zu wahren. Dabei zählen alle Umsätze die seit dem 4. Mai 2017 mit Lexmarkprodukten gemacht wurden - auch rückwirkend.

Zudem ehrt der Münchner Distributor drei teilnehmende Reseller mit dem Channel Award 2017 in den Kategorien "Best Newcomer", "Größtes Umsatzwachstum" und "Größtes Projekt". Gemeinsam mit den sieben weiteren Fachhändlern fliegen sie gemeinsam mit Ingram Micro und Lexmark vom 21. bis 25. März 2018 nach Südafrika, wo neben einer Safari viele weitere Überraschungen warten. Die Übernachtungen auf diesem Kurztrip werden in einer typisch afrikanischen Lodge stattfinden.

"Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr ein spannendes Reseller-Incentive mit Lexmark aufsetzen können. Unsere letztjährige Aktion, die Clever Award-Kampagne 2016, war bei den Gewinnern ein großer Erfolg, den wir in diesem Jahr weiter ausbauen möchten", sagt Claudia Huber-Völkl, Senior Manager für Business Units Printer, Supplies, Multimedia und Accessories bei Ingram Micro.

Weitere und detaillierte Informationen mit der Möglichkeit zur Anmeldung finden Ingram Micro-Fachhändler unter diesem Link. (KEW)

