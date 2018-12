Seit März 2017 agiert Ingram Micro mittlerweile als "strategischer" globaler Distributionspartner des Ende 2016 fusionierten Dell EMC-Konzern; und genau so lang vertreibt der Distributor auch in Deutschland das gesamte Dell EMC-Portfolio - von Clients über Server sowie Storage im Entry-, Mid- und High-End-Segment bis hin zu Flash und Hybrid Flash.

Die auf den Vertrieb der Dell EMC-Lösungen spezialisierten Business Unit bei Ingram Micro besteht nun aus 25 Teammitgliedern - unter der Leitung von Christoph Hesse. Reseller nutzen dabei zum Beispiel ihren individuellen Konfigurator für Dell-Server auf Lager; Ingram verspricht ihnen dafür hohe Produktverfügbarkeiten und schnellen Lieferzeiten. Hinzu kommen Unterstützung bei Vertriebsmaßnahmen und Marketingaktivitäten, technischer Support und die Möglichkeit, Demogeräte einzusetzen.

Außerdem können die Reseller noch bis Anfang März 2019 am so genannten "Alleskönner"-Partnerprogramm teilnehmen, dort sind alle Dell EMC-Produkte berücksichtigt. Durch die Teilnahme am monatlichen "Alleskönner"-Quiz sowie nach vollendeten Schulungen und Webinaren gibt es Punkte, die sich in Lose umwandeln lassen. Als Hauptpreis der Auslosung im April 2019 winkt eine viertägige Reise nach Dubai.

Zur verstärkten Zusammenarbeit mit Dell EMC äußert sich Alexander Maier, Deutschland-Chef bei Ingram Micro: "Das ist für uns ein Wachstumspartner von strategischer Bedeutung, der es uns ermöglicht, unsere führende Position im deutschen Distributionsmarkt weiter auszubauen. Dell EMC ist heute der einzige Hersteller, der über ein echtes End-to-End-Portfolio verfügt - von Clients bis hin zu High End Enterprise-Lösungen. Das erlaubt es uns, unseren Kunden als Full Service Provider die umfassendste Palette an Produkten und Lösungen zu bieten und ihnen Zugang zu den aktuellsten Technologien zu verschaffen."

Ralf Jordan, Distributionschef EMEA bei Dell EMC, zieht ein ähnlich positives Fazit aus der Erweiterung der Partnerschaft mit Ingram Micro: "Das hat sich für uns in jeder Hinsicht ausgezahlt. Mit der aktuellen 'Alleskönner'-Kampagne unterstreicht das Ingram Micro-Team noch einmal sehr deutlich, dass es unser komplettes Lösungsportfolio aus einer Hand anbieten kann. Damit unterstützt uns der Distributor dabei, unsere Position als Komplett-Anbieter im Markt weiter zu stärken".